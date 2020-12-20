Британський "мутант" COVID-19 посилив другу хвилю: вакцина може опинитися під загрозою

У Британії минулого тижня заявили про новий тип коронавірусу Sars-Cov-2, який може бути на 70% більш заразним. "Мутант" B.1.1.7 здатний поставити розробку вакцини проти COVID-19 під загрозу.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон у себе в Twitter запевнив, що на даний момент немає інформації про те, що новий штам коронавірусу викликає більш важкі форми захворювання або відрізняється більш високою смертністю.

При цьому, за словами вчених, мутації COVID-19 будуть з'являтися завжди. Дослідник Ральф Баріч з Університету Північної Кароліни (США) і один з провідних експертів з коронавірусу в інтерв'ю італійському виданню La Repubblica пояснив, як на мутацію вплине масова імунізація. Експерт вважає, що це може привести до того, що з'явиться варіант COVID-19, здатний вислизати від антитіл, що виробляються вакциною.

"Важливо негайно ідентифікувати появу нових варіантів, особливо коли колективний імунітет або інше активне втручання людини змінить селективний тиск на геном вірусу", – рекомендують американські дослідники.

За попередніми даними різних британських університетів, новий штам вперше був виявлений 20 вересня в графстві Кент. З тих пір він поширився до 1623 випадків інфікуванні я, з яких 519 в Лондоні, 555 в Кенті, 545 в інших регіонах Британії та чотири за кордоном.

Графство Кент, де вперше виявили нову мутацію в Великобританії. Мапа

Дослідники відзначили, що в новому штамі коронавірусу "дивно велика кількість генетичних змін, особливо в білку шипа". На що і спрямовані вакцини.

"Три з цих мутацій мають потенційні біологічні ефекти", – підкреслили вчені.

Це може вплинути на здатність інфікувати і викликати серйозні симптоми. Так, "мутант" N501Y може полегшити проникнення вірусу в клітини організму. Варіант 69-70del здатний ухилятися від імунної системи людини. При цьому мутація P681H може мати біологічні ефекти, які ще не визначені.

Новий штам коронавірусу вже взяли під контроль у Всесвітньій організації охорони здоров'я. Там пообіцяли інформувати громадськість у міру надходження нової інформації про мутації в Великобританії.

"Ми тісно контактуємо з офіційними особами Великобританії з приводу нового типу COVID-19. Вони продовжать ділитися інформацією і результатами аналізу та поточних досліджень. Ми будемо інформувати держави-члени і громадськість в міру того, як дізнаємося більше про характеристики цього типу вірусу і будь-які наслідки", – йдеться у повідомленні ВООЗ на сторінці в Twitter.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, у Британії був виявлений новий дуже заразний тип коронавірусу. У зв'язку з небезпекою поширення Лондон і південно-східний регіон можуть "ізолювати" від іншої частини країни. Людям готуються заборонити будь-які пересування за межі регіону.