Британський коронавірус-мутант назвали "найгіршою новиною"

У Великій Британії нову мутацію коронавірусу назвали найгіршою новиною за останній час.

Про це заявив британський урядовий професор Ендрю Гейворд, пише Sky News. У зв'язку з виявленням раніше невідомого штаму вірусу місцева влада має намір вакцинувати якомога більше людей.

За словами урядовця, британці мають бути "дуже стурбовані" ситуацією. Ефективною у боротьбі з COVID-19, на його думку, може бути лише вакцина, тому професор закликав людей обов’язково вакцинуватися від цієї хвороби.

"...вакцина – це найкраща новина за останній час", – наголосив Гейворд.

Що відомо про мутований коронавірус

Уперше нова мутація SARS-CoV-2, що отримала назву N501Y, була виявлена в британському графстві Кент ще 20 вересня. Але аж до останніх днів ситуація з його поширенням була порівняно контрольована.

19 грудня консультаційна рада з нових респіраторних загроз Великої Британії констатувала: новий штам вірусу поширюється з жахливою швидкістю й може виявитися на 70% заразнішим від звичайного COVID-19. Через підвищену заразність його вже порівняли з кором.

До 15 грудня кількість заражень мутованою версією вірусу досягла 1623 випадків. У Кенті виявлено 555 випадків, 519 – у Лондоні, 545 в інших регіонах країни, включно з Шотландією і Уельсом.

Чотири випадки були виявлені за кордоном – у Данії, Австралії і ПАР. І кількість заражень стрімко зростає. Через "неймовірно швидке" поширення головний лікар Англії професор Кріс Вітт рекомендував жителям Сполученого Королівства ще більш ретельно дотримуватися запобіжних заходів.

Новий штам уже викликав у Великобританії сплеск захворюваності, за інтенсивністю та масовістю співмірний із першою хвилею епідемії. Зараз у британських лікарнях проходять лікування понад 18 тисяч громадян країни – іншими словами, навантаження на систему охорони здоров'я порівняне з тим, яке фіксувалося в країні навесні.

Саме це спонукало владу країни, яка ще кілька днів тому готувалася до ослаблення наявних карантинних обмежень, – навпаки, посилити їх.

У країні запровадили безпрецедентні обмеження

З 20 грудня 2020 року, згідно з рішенням уряду, у Великобританії впроваджені безпрецедентно жорсткі обмеження:

громадянам заборонено ночувати поза домом;

протягом доби дозволено спілкуватися щонайбільше з однією сторонньою людиною;

заборонено запрошувати гостей на святкування Різдва;

обмежені пересування між регіонами, тим більше – виїзд за кордон без поважних причин;

ресторани працюють лише на винос;

магазини, які торгують товарами не першочергового значення, закриті;

розглядається питання повного закриття кордонів.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що Європу охопила паніка через виявлення нової мутації смертоносного вірусу – N501Y, який значно перевищує за заразністю раніше відомі штами.

Багато країн закрили авіасполучення з цією країною, Україна може зробити те ж саме вже найближчим часом.