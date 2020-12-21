Британський коронавірус-мутант назвали "найгіршою новиною"

Таша Адамович
Таша Адамович
Світ
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Коронавірус-мутант

У Великій Британії нову мутацію коронавірусу назвали найгіршою новиною за останній час.

Про це заявив британський урядовий професор Ендрю Гейворд, пише Sky News. У зв'язку з виявленням раніше невідомого штаму вірусу місцева влада має намір вакцинувати якомога більше людей.

За словами урядовця, британці мають бути "дуже стурбовані" ситуацією. Ефективною у боротьбі з COVID-19, на його думку, може бути лише вакцина, тому професор закликав людей обов’язково вакцинуватися від цієї хвороби.

"...вакцина – це найкраща новина за останній час", – наголосив Гейворд.

Що відомо про мутований коронавірус

Уперше нова мутація SARS-CoV-2, що отримала назву N501Y, була виявлена в британському графстві Кент ще 20 вересня. Але аж до останніх днів ситуація з його поширенням була порівняно контрольована.

19 грудня консультаційна рада з нових респіраторних загроз Великої Британії констатувала: новий штам вірусу поширюється з жахливою швидкістю й може виявитися на 70% заразнішим від звичайного COVID-19. Через підвищену заразність його вже порівняли з кором.

До 15 грудня кількість заражень мутованою версією вірусу досягла 1623 випадків. У Кенті виявлено 555 випадків, 519 – у Лондоні, 545 в інших регіонах країни, включно з Шотландією і Уельсом.

Чотири випадки були виявлені за кордоном – у Данії, Австралії і ПАР. І кількість заражень стрімко зростає. Через "неймовірно швидке" поширення головний лікар Англії професор Кріс Вітт рекомендував жителям Сполученого Королівства ще більш ретельно дотримуватися запобіжних заходів.

Новий штам уже викликав у Великобританії сплеск захворюваності, за інтенсивністю та масовістю співмірний із першою хвилею епідемії. Зараз у британських лікарнях проходять лікування понад 18 тисяч громадян країни – іншими словами, навантаження на систему охорони здоров'я порівняне з тим, яке фіксувалося в країні навесні.

Саме це спонукало владу країни, яка ще кілька днів тому готувалася до ослаблення наявних карантинних обмежень, – навпаки, посилити їх.

У країні запровадили безпрецедентні обмеження

З 20 грудня 2020 року, згідно з рішенням уряду, у Великобританії впроваджені безпрецедентно жорсткі обмеження:

  • громадянам заборонено ночувати поза домом;

  • протягом доби дозволено спілкуватися щонайбільше з однією сторонньою людиною;

  • заборонено запрошувати гостей на святкування Різдва;

  • обмежені пересування між регіонами, тим більше – виїзд за кордон без поважних причин;

  • ресторани працюють лише на винос;

  • магазини, які торгують товарами не першочергового значення, закриті;

  • розглядається питання повного закриття кордонів.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що Європу охопила паніка через виявлення нової мутації смертоносного вірусуN501Y, який значно перевищує за заразністю раніше відомі штами.

Багато країн закрили авіасполучення з цією країною, Україна може зробити те ж саме вже найближчим часом.

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