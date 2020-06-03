Військово-повітряні сили Британії у вівторок, 2 червня, перехопили російський військовий літак Іл-20 над Балтійським морем.

Для цього були підняті винищувачі Typhoon, що базуються в Литві в рамках програми патрулювання повітряного простору над країнами Прибалтики, повідомляє ТАСС.

"Винищувачі Typhoon ВПС Великобританії виконали перше перехоплення літака, яким виявилася російська машина. Бойові літаки були підняті в повітря 2 червня для перехоплення російського літака радіоелектронної розвідки Іл-20, що виконував політ над Балтійським морем", – йдеться в повідомленні ВПС.

Британські винищувачі перехопили російський військовий літак trend.az

Винищувачі Typhoon заступили на бойове чергування в Литві 1 травня спільно з ВПС Іспанії на авіабазі Шауляй.

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