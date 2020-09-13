Британські винищувачі перехопили два літаки РФ поблизу Шотландії

Мирослав Семенюк Світ 14:24, 13.09.2020

Винищувачі Typhoons військово-повітряних сил Великобританії перехопили два російські літаки Ту-142 біля узбережжя Шотландії.

Як повідомляє Independent з посиланням на Міноборони країни, винищувачі почали діяти після того, як Ту-142 увійшли в контрольовану Сполученим Королівством зону міжнародного повітряного простору.

У Міноборони зазначили, що ідентифікували порушників як літаки морської розвідки й протичовнової оборони.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський винищувач Су-27 порушив повітряний простір Данії під час перехоплення бомбардувальника B52 Військово-повітряних сил США.

У НАТО уточнили, що саме перехоплення сталося над Балтійським морем ввечері 28 серпня, коли B52 наближався до повітряного простору Данії в районі острова Борнхольм.

У Росії зі свого боку заперечили провокацію.

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