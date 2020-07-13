Британські вчені встановили, як швидкість ходьби впливає на коронавірус
Британські вчені встановили, що у людей з швидким кроком менше шансів отримати важку форму COVID-19.
Як повідомляє Reuters, вчені з англійського Університету Лестера проаналізували дані понад 400 тисяч людей з британського біобанку.
У 973 з них була важка форма COVID-19, при цьому дослідники з'ясували, що найвищий ризик розвитку важкої форми мали люди, що повільно ходять, незалежно від їх ваги.
Вони запевняють, що людина, яка ходить зі швидкістю 4,8 км/год має в два рази більше шансів бути госпіталізованою з важкою формою коронавірусу, ніж інша людина такого ж ваги, але що пересувається зі швидкістю 6,4 км/год.
"Швидкість ходи часто використовується для перевірки фізичних здібностей дорослих і для прогнозування ризику майбутніх захворювань, інвалідності і смерті", – відзначили дослідники.
Як повідомляв OBOZREVATEL, жирові клітини виділяють велику кількість білка, який COVID-19 використовує для проникнення в клітини людини.