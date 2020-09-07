Британка вперше стала мамою в 48 років після 18 викиднів

Британка Луїз Уорнфорд роками намагалася завести дитину, пережила 18 викиднів і народила в 48 років.

Як пише Yahoo Style UK, жінка розповіла свою історію в документальній книзі "Мрії про малюка".

У 1999 році Уорнфорд вийшла заміж і через кілька місяців вирішила завести дитину, але відразу ж зіткнулася з проблемою: після першого шлюбу її чоловік, у якого вже були діти, зробив вазектомію. Подружжя звернулося до фахівця, який рекомендував використовувати для зачаття внутрішньоматкову інсемінацію. Жінка послухалася поради і через три місяці завагітніла, проте на 12-му тижні вагітності УЗД показало, що плід мертвий.

Через півроку Луїз знову виявила, що вагітна. На цей раз викидень стався, коли вона йшла до лікаря. Після ще однієї невдалої спроби жінку направили в лікарню, яка спеціалізується на лікуванні пацієнток, що пережили кілька викиднів.

Вона пройшла обстеження, але причина її труднощів так і залишилася нез'ясованою.

Довгий час Уорнфорд намагалася завагітніти за допомогою екстракорпорального запліднення (ЕКЗ), але всі спроби виносити дитину незмінно закінчувалися викиднем. Через 16 років жінка вирішила зупинитися і змирилася з тим, що їй не судилося стати матір'ю.

Передумати її змусила книга фахівця з фертильності Хассана Шехата. У ній стверджувалося, що частою причиною ускладнень при вагітності і викиднів є так звані NK-клітини. Жінка звернулася до Шехата і під його наглядом знову пройшла процедуру ЕКЗ.

На цей раз все пройшло благополучно. Після 37 тижнів вагітності Луїз, якій на той час було 48 років, народила хлопчика вагою 2,24 кілограми.

"Я йшла до цього моменту всі 16 років і не могла повірити, що нарешті тримаю малюка в руках", – згадує вона.

Жінка народила в 48 років після 18 викиднів style.yahoo.com

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