Зносить літаки і кораблі: в Британії розбушувався смертоносний ураган "Денніс". Фото і відео

Великобританію на вихідних, 15-16 лютого, накрив потужний ураган "Денніс", через що в країні загинули дві особи, відмінили сотні авіарейсів, а також було порушено залізничне сполучення і рух кораблів.

Стихія вдарила по населених пунктах в Англії, Шотландії та Уельсі, повідомляє DW. У соцмережах опублікували підтверджуючі фото і відео (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Першими жертвами стихії стали двоє чоловіків, що потонули в Північному морі. Біля шотландського міста Ньюкаслтон вдалося врятувати двох людей, чий автомобіль змило з дороги і притиснуло до паркану потужним потоком води.

Британію накрив потужний ураган "Денніс" АР

Британію накрив потужний ураган "Денніс" Twitter ILovesTheDiff

Британська метеорологічна служба в зв'язку з ураганом і рясними зливами оприлюднила понад 250 попереджень про небезпеку повеней.

Ураган "Денніс" у Британії

Британію накрив потужний ураган "Денніс" Twitter ILovesTheDiff

У деяких районах Сполученого Королівства за дві доби випала місячна норма опадів.

Twitter Craig Thomas

У Британії розбушувався ураган "Денніс" Twitter Vanessa Zara Davies

Рятувальники попередили зокрема про можливий вихід із берегів річки Ніт у Південному Уельсі. Місцеві ЗМІ же вже повідомили, що в місті Понтіпул розлилася річка Тафф. В регіонах, які постраждали від повеней, для допомоги населенню задіяли військовослужбовців і резервістів.

У Британії розбушувався ураган "Денніс" Twitter Carlisle East Fire Station

and bring them back to the road to a waiting ambulance, just in the nick of time.



Excellent work by all crews, who are all returning back to station safety, while the casualties are transferred to hospital via ambulance. pic.twitter.com/5ZWqiDkzEo - Carlisle East Fire Station (@CarlisleEast) February 15, 2020

WOW !!! Large boat being tossed about in large waves and strong winds off Ardrossan, Scotland yesterday afternoon 15th February! Video by Douglas Mcintosh via UK weather forecasts FB; #severeweather #StormDennis #dennisstorm pic.twitter.com/CqnHvOaNAU - WEATHER / METEO WORLD (@StormchaserUKEU) February 16, 2020

Widespread flooding across Pontypridd, River Taf on the old bridge near Pontypridd Museum #StormDennis @ gtfm1079 pic.twitter.com/dGlbIby1kg - Ioan Dyer (@Ioan_Dyer) February 16, 2020

Here 's our spillway overflowing at Ponsticill reservoir #StormDennis pic.twitter.com/eIIYcN02kO - Welsh Water (@DwrCymru) February 16, 2020

A very full and fast flowing River Taff #StormDennis pic.twitter.com/G0rJ3KNHul - Nikki Evans (@ nikkiev123) February 16, 2020

Our crews dealing with difficult conditions at Ponsticill reservoir #StormDennis pic.twitter.com/3ubDenElya - Welsh Water (@DwrCymru) February 16, 2020

#StormDennis plus the actual definition of slapstick pic.twitter.com/9SqE8qxQj2 - James James (@ Tingaling007) February 16, 2020

Not my video, but a scary display of the impact #StormDennis is having on South Wales / Rhondda. This slurry slip is in Tylorstown. This is the same thing that happened in Aberfan pic.twitter.com/okQsK5Vn1Z - Welshguy78 (@ Welshguy_78) February 16, 2020

Storm Dennis brings floods in Treforest near Pontypridd. The storm is set to bring major disruption to parts of the UK for a second day.



Get the latest on #StormDennis here: https://t.co/oaHvMn0WW8 pic.twitter.com/gXIUnLlMv9 - Sky News (@SkyNews) February 16, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Європу накрив ураган "Кіара" ("Сабіна"), який забрав до десятка життів і зруйнував будівлі та конструкції відразу в декількох кра]нах.

