Британію можуть закрити на карантин до 2021 року: Джонсон всерйоз наляканий COVID-19
У Великобританії розглядають можливість продовження карантину через пандемію COVID-19 до 2021 року.
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Як пише Daily Mail, прем'єр-міністр Борис Джонсон вважає, що не можна скасовувати обмеження доти, доки коронавірус не буде переможений. Адже, на думку експертів, будь-яке зняття обмежувальних заходів призведе до нового сплеску захворювання.
Зазначається, що британський Кабінет міністрів розділився на "яструбів" і "голубів" щодо того, чи варто пом'якшувати карантин в країні. І Джонсон, який вилікувався від хвороби, став на бік "голубів".
Глава уряду підкреслив, що в його пріоритеті – уникнути "другого піка" спалаху COVID-19. Тому про послаблення будь-яких заходів до завершення поточного терміну карантину (11 травня) не може бути й мови.
Видання зазначає: наближені до Джонсона люди кажуть, що його важка боротьба з коронавірусом зробила його "невпевненим" у питанні швидкого скасування карантину.
В оточенні прем'єр-міністра припинили використовувати фразу "стратегія виходу", а натомість мають намір окреслити "наступну фазу" блокування країни з різними рівнями обмежень. Такі заходи діятимуть до кінця 2020 року. Блокування зможуть зняти раніше, якщо хвороба піде на спад або знайдуть вакцину.
Крім того, вчені попередили, що боротьба з COVID-19 все ще триває, тому навіть незначні зміни в обмеженнях можуть спричинити катастрофічні наслідки.
Нагадаємо, що Великобританія вимагає пояснень від Китаю про те, як COVID-19 призвів до світової кризи.
Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 21 квітня всього коронавірусом у світі заразилося майже 2,5 млн осіб.