Британію можуть закрити на карантин до 2021 року: Джонсон всерйоз наляканий COVID-19

У Великобританії розглядають можливість продовження карантину через пандемію COVID-19 до 2021 року.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Як пише Daily Mail, прем'єр-міністр Борис Джонсон вважає, що не можна скасовувати обмеження доти, доки коронавірус не буде переможений. Адже, на думку експертів, будь-яке зняття обмежувальних заходів призведе до нового сплеску захворювання.

Зазначається, що британський Кабінет міністрів розділився на "яструбів" і "голубів" щодо того, чи варто пом'якшувати карантин в країні. І Джонсон, який вилікувався від хвороби, став на бік "голубів".

COVID-19 в Британії

Глава уряду підкреслив, що в його пріоритеті – уникнути "другого піка" спалаху COVID-19. Тому про послаблення будь-яких заходів до завершення поточного терміну карантину (11 травня) не може бути й мови.

Видання зазначає: наближені до Джонсона люди кажуть, що його важка боротьба з коронавірусом зробила його "невпевненим" у питанні швидкого скасування карантину.

В оточенні прем'єр-міністра припинили використовувати фразу "стратегія виходу", а натомість мають намір окреслити "наступну фазу" блокування країни з різними рівнями обмежень. Такі заходи діятимуть до кінця 2020 року. Блокування зможуть зняти раніше, якщо хвороба піде на спад або знайдуть вакцину.

Борис Джонсон

Крім того, вчені попередили, що боротьба з COVID-19 все ще триває, тому навіть незначні зміни в обмеженнях можуть спричинити катастрофічні наслідки.

Нагадаємо, що Великобританія вимагає пояснень від Китаю про те, як COVID-19 призвів до світової кризи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 21 квітня всього коронавірусом у світі заразилося майже 2,5 млн осіб.