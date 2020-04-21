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21 квітня • оновлено в 17:12
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Тимур Григоренко

Британію можуть закрити на карантин до 2021 року: Джонсон всерйоз наляканий COVID-19

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У Великобританії розглядають можливість продовження карантину через пандемію COVID-19 до 2021 року.

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Як пише Daily Mail, прем'єр-міністр Борис Джонсон вважає, що не можна скасовувати обмеження доти, доки коронавірус не буде переможений. Адже, на думку експертів, будь-яке зняття обмежувальних заходів призведе до нового сплеску захворювання.

Зазначається, що британський Кабінет міністрів розділився на "яструбів" і "голубів" щодо того, чи варто пом'якшувати карантин в країні. І Джонсон, який вилікувався від хвороби, став на бік "голубів".

COVID-19 в Британії

COVID-19 в Британії

Глава уряду підкреслив, що в його пріоритеті – уникнути "другого піка" спалаху COVID-19. Тому про послаблення будь-яких заходів до завершення поточного терміну карантину (11 травня) не може бути й мови.

Видання зазначає: наближені до Джонсона люди кажуть, що його важка боротьба з коронавірусом зробила його "невпевненим" у питанні швидкого скасування карантину.

В оточенні прем'єр-міністра припинили використовувати фразу "стратегія виходу", а натомість мають намір окреслити "наступну фазу" блокування країни з різними рівнями обмежень. Такі заходи діятимуть до кінця 2020 року. Блокування зможуть зняти раніше, якщо хвороба піде на спад або знайдуть вакцину.

Борис Джонсон

Борис Джонсон

Крім того, вчені попередили, що боротьба з COVID-19 все ще триває, тому навіть незначні зміни в обмеженнях можуть спричинити катастрофічні наслідки.

Нагадаємо, що Великобританія вимагає пояснень від Китаю про те, як COVID-19 призвів до світової кризи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 21 квітня всього коронавірусом у світі заразилося майже 2,5 млн осіб.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Особа
Борис Джонсон
Місце
Великобританія
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среди туч Солнце
среди туч Солнце
Почему он выглядит как помолодевший Трамп?) Вообще логично, что лишь ощутив болячку на своей шкуре,начинаешь иначе воспринимать реалии карантина. Это с учётом - что его лечили аки короля, максимально выкладываясь. Так что 2+2=
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