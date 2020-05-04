Британія звинуватила Росію у спробах вкрасти інформацію про вакцину від COVID-19

Хакери намагаються зламати бази даних британських університетів і наукових центрів, що займаються дослідженнями COVID-19. Серед підозрюваних країн-зломщиків Росія, Іран і Китай.

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Як повідомляє The Guardian, Національний центр кібербезпеки Британії повідомив про часті кібератаки. Нападам піддаються інституції, які вивчають новий коронавірус, зокрема, і створення вакцини від нього. За їхніми словами, за цим стоїть Іран і Росія, а також можливі атаки з боку Китаю.

Керівник відділу кібер-досліджень у Королівському інституті об'єднаних служб Джеймс Салліван відзначає, що спроби вкрасти інформацію про вакцину були очікуваними.

Британія звинуватила Росію у спробах вкрасти інформацію про COVID-19 Shutterstock

"Пандемія призведе до загального збільшення кібер-активності ворожих держав. Це нова можливість для збору розвідданих. Ми бачили це в кампаніях із дезінформації та кібершпіонажу. Є ризик, що все це посилить політичну напруженість. Те, що метою стала вакцина – не дивно", – заявив Салліван.

При цьому наголошується, що досі жодна кібератака не завершена успіхом і всі дані про COVID-19 залишилися недоторканими.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Великобританія зажадала пояснень від Китаю про те, як коронавірус COVID-19 привів до світової кризи.