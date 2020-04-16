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16 квітня • оновлено в 22:34
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Британія жорстко звернулася до Китаю через пандемію коронавірусу

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Великій Британії потрібні пояснення від Китаю про те, як коронавірус COVID-19 привів до світової кризи.

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Лондон не зможе підтримувати колишні відносини з Пекіном, заявив 16 квітня британський міністр закордонних справ Домінік Рааб, передає Daily Mail.

Домінік Рааб

Домінік Рааб

"Без сумніву, ми не зможемо вести справи, як завжди, після пандемії. Нам доведеться ставити складні запитання про те, як це сталося, і чому не можна було її (пандемію) зупинити раніше", – сказав міністр.

При цьому він додав, що країна співпрацює з Китаєм з питань повернення своїх громадян і закупівлі обладнання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, голова Міноборони США Марк Еспер звинуватив Китай у приховуванні інформації про коронавірус. Він заявив, що Пекін міг би надати більше інформації про COVID-19.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Місце
Великобританія
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