Британія здалася: Лондон і Москва повертають дипмісії після гучного скандалу

Росія і Великобританія домовилися відновити свої дипломатичні місії у Лондоні і Москві, починаючи з січня 2019 року.
"У нас досягнута принципова домовленість про те, що десь у січні дипломатичний склад буде відновлюватися як у Москві, так і в Лондоні", — заявив посол РФ у Великобританії Олександр Яковенко у ефірі одного з російських каналів, передає "Інтерфакс".
При цьому він додав, що не впевнений в тому, що це стосується всіх працівників.
"Я не впевнений, що це буде зроблено щодо всіх працівників, але половина посольства буде відновлена", — зазначив Яковенко.
Висилка російських дипломатів
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Великобританія вислала 23 російських дипломатів, які мали відношення до розвідки РФ, також Лондон перервав усі офіційні відносини з Москвою на період розслідування справи про отруєння колишнього шпигуна Сергія Скрипаля.
Австралія вжила заходів у зв'язку з отруєнням екс-шпигуна Сергія Скрипаля та вирішила вислати двох російських дипломатів-розвідників. Водночас Туреччина і Словаччина заявили, що не готові вживати заходів.
Україна зі свого боку вислала 13 російських дипломатів.
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