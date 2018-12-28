Британія здалася: Лондон і Москва повертають дипмісії після гучного скандалу

Росія і Великобританія домовилися відновити свої дипломатичні місії у Лондоні і Москві, починаючи з січня 2019 року.

"У нас досягнута принципова домовленість про те, що десь у січні дипломатичний склад буде відновлюватися як у Москві, так і в Лондоні", — заявив посол РФ у Великобританії Олександр Яковенко у ефірі одного з російських каналів, передає "Інтерфакс".

При цьому він додав, що не впевнений в тому, що це стосується всіх працівників.

"Я не впевнений, що це буде зроблено щодо всіх працівників, але половина посольства буде відновлена", — зазначив Яковенко.

Висилка російських дипломатів

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