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Британія здалася: Лондон і Москва повертають дипмісії після гучного скандалу

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Росія і Великобританія домовилися відновити свої дипломатичні місії у Лондоні і Москві, починаючи з січня 2019 року.

"У нас досягнута принципова домовленість про те, що десь у січні дипломатичний склад буде відновлюватися як у Москві, так і в Лондоні", — заявив посол РФ у Великобританії Олександр Яковенко у ефірі одного з російських каналів, передає "Інтерфакс".

При цьому він додав, що не впевнений в тому, що це стосується всіх працівників.

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"Я не впевнений, що це буде зроблено щодо всіх працівників, але половина посольства буде відновлена", — зазначив Яковенко.

Висилка російських дипломатів

Висилка російських дипломатів

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Отруєння Скрипаля
Місце
Росія
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Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
Ужас. "Сударыня, что от него Вы хотите? Англия сдалась?" ("Тот самый Мюнхгаузен"). И здесь Украина первой не стала, но если поторопится сдаться - будет второй.
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Юг Руси
Юг Руси
Не долго мучилась старушка ...... )))))))))
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8
2
Проходил мимо
Проходил мимо
Видно с доказательствами по Скрипалям совсем плохо, от слова никак.
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10
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Юрий Бондаренко
Юрий Бондаренко
Проходил мимо, сейчас британцы начнут травить бояркой, интеллигенцию рашки))
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