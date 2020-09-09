Британія запровадить нові обмеження через спалах COVID-19: скликано екстрену пресконференцію

Уряд Великої Британії планує запровадити нові обмеження в Англії, спрямовані на запобігання стрімкому поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 восени.

Як повідомляє The Guardian, прем’єр-міністр Сполученого королівства Борис Джонсон 9 вересня проведе екстрену пресконференцію на Даунінг-стріт, щоб окреслити нові обмеження.

Передбачається, що з 14 вересня по всій Англії дозволятимуться зібрання людей не більш ніж шість осіб. За оцінкою уряду, це полегшить поліції контролювати дотримання карантинних правил.

Згідно з чинним законом, в Англії встановлено найвищий ліміт на збори в 30 осіб, але це передбачається лише для спільних заходів або таких зборів, як, наприклад, весілля. Досі поліція не мала повноважень забороняти зібрання до 30 осіб, і в уряді вважають, що це було занадто м’яким рішенням.

Також планується, що буде накладено заборону на роботу закладів громадського харчування з 22:00 до 5:00.

Паралельно з пресконференцією Джонсона уряд розпочне нову інформаційну кампанію про миття рук і використання масок.

Посилення карантинних правил анонсували після раптового зростання кількості інфікованих в Англії. За останні три дні там було зафіксовано майже 8500 позитивних тестів.

За даними ресурсу Worldometers, нині у Великій Британії зареєстровано 352 560 випадків коронавірусу за весь час пандемії. З них 41 586 – смертельні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на середу, 9 вересня, коронавірусом у світі заразилися понад 27,7 млн осіб. За минулу добу було виявлено 341 230 нових інфікованих.

Найбільше хворих на COVID-19 зафіксували в Індії – 89 тис., у США – 28 тис., а також у Бразилії – 17 тис. За час пандемії від вірусу померли вже понад 900 тис. осіб.