Британія забила на сполох через новий космічний супутник Росії

Влада Великобританії побачила загрозу у випробуванні російського космічного супутника, яке відбулося 15 липня і враховувало запуск снаряда з "характеристиками зброї".

Країна вирішила скоригувати свою оборонну політику, щоб протидіяти загрозі британським супутникам, яка виходить від Росії, а також Китаю. Про це повідомляє The Daily Telegraph.

На думку голови комітету з оборони британського парламенту Тобіаса Елвуда, подібні розробки РФ несуть загрозу і для системи GPS, втрата якої завадить навігації.

"Кожен аспект нашого життя залежить від GPS. Платіжні системи, сільське господарство, машинобудування, сучасна промисловість і оборона", – сказав політик.

Зі свого боку міністр оборони Великобританії Бен Уоллес заявив, що країна розширить свої можливості щодо усунення загроз, які виходять від Росії і Китаю в космосі, в рамках урядового перегляду зовнішньої політики, політики безпеки і оборони, передає Reuters.

"Цього тижня нам нагадали про загрозу, яку Росія представляє для нашої національної безпеки, провокаційним випробуванням подібного до зброї снаряда із супутника, що несе загрозу мирного використання космосу", – підкреслив він.

Уоллес додав, що Китай теж розробляє наступальну космічну зброю. На думку міністра, з такою поведінкою двох країн пов'язана важливість перегляду політики, яку зараз проводить уряд Великобританії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр оборони Естонії Юрі Луйк заявив, що Росія несе загрозу його країні, якій потрібно захищатися. У своєму зверненні до новобранців, опублікованому на сайті оборонного відомства, він закликав їх бути готовими до протистояння.