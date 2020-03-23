Британія ввела суворий карантин через коронавірус: що заборонено в країні

Велика Британія ввела суворий карантин на тлі поширення коронавірусу, який передбачає штрафи за порушення.

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Про це у своєму телезверненні 23 березня заявив прем'єр-міністр країни Борис Джонсон, передає ВВС.

Починаючи з вечора понеділка, громадянам заборонено виходити на вулицю за винятком крайніх і чітко обумовлених випадків: для покупок продуктів або товарів першої необхідності, фізичних вправ (не частіше разу в день і на самоті або разом із членами сім'ї), з медичної необхідності або для поїздок на роботу, яка є життєво необхідною.

Усі магазини повинні закритися, залишаться тільки продуктові і з товарами першої необхідності.

Будь-які громадські збори в кількості більше двох осіб заборонені, якщо це не члени однієї сім'ї. Поліція буде штрафувати порушників і вимагати розійтися.

Також будуть закриті спортивні та дитячі майданчики, релігійні установи. Всі церемонії, зокрема весілля і хрещення, скасовуються. Виняток зробили тільки для похорону.

"Життєво необхідно уповільнити поширення вірусу. Тому що в такий спосіб ми зменшимо кількість людей, які потребують лікарняного догляду в кожен конкретний момент, дамо системі охорони здоров'я можливість впоратися і врятувати більше життів", – сказав прем'єр-міністр.

Джонсон додав, що жоден прем'єр-міністр не хотів би опинитися на його місці і вводити такі заходи. "Я розумію, яких збитків це все завдасть життям, бізнесу та роботі людей", – сказав він.

Крім того, вже призначено наступника Джонсона на посаді голови уряду, якщо той захворіє на коронавірус. Ним став міністр закордонних справ Домінік Рааб, пише The Sunday Times.

За останніми даними, у Великій Британії коронавірусом заразилося 6 650 осіб, з яких одужали тільки 135. Померло 335 людей.

worldometers.info

Як повідомляв OBOZREVATEL, Велика Британія з 21 березня вже посилювала карантинні заходи. Тоді було вирішено закрити непродовольчі магазини, ресторани, кафе, бари, спортивні центри та інші громадські установи.

На той момент кількість заражених у країні становила 3 983 особи.

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