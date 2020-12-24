Британія введе жорсткий карантин через мутацію COVID-19

У Великобританії з 26 грудня введуть жорсткий карантин четвертого рівня, щоб стримати поширення коронавірусу, який мутував.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Британії Метт Хенкок, передає The Guardian. Раніше обмеження вже ввели в Лондоні, на південному сході й сході Британії.

Карантин буде поширюватися на графства Оксфордшир, Гемпшир, Західний Суссекс, Східний Суссекс, Саффолк, Норфолк, Кембриджшир, Ессекс, район Уеверлі, що в графстві Суррей, а також міста Брайтон і Хоув.

Різдвяні свята британці відзначатимуть в умовах локдауну. При цьому на даний момент, незважаючи на поширення небезпечного вірусу, паніки в країні немає, передає 5 Канал. За словами місцевої мешканки Юлії Блажановою-Рекухи, полиці в магазинах не пустують, а люди спокійно готуються до свят.

Вона зазначила, що тільки за один день, 23 грудня в країні було підтверджено 30 тисяч випадків COVID-19. При цьому до 16 млн жителів Британії вже знаходяться на жорсткому карантині. Ще 6 млн приєднаються до них 26 грудня. Всього обмеження торкнуться близько 43% жителів.

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