Британія введе жорсткий карантин через мутацію COVID-19
У Великобританії з 26 грудня введуть жорсткий карантин четвертого рівня, щоб стримати поширення коронавірусу, який мутував.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Британії Метт Хенкок, передає The Guardian. Раніше обмеження вже ввели в Лондоні, на південному сході й сході Британії.
Карантин буде поширюватися на графства Оксфордшир, Гемпшир, Західний Суссекс, Східний Суссекс, Саффолк, Норфолк, Кембриджшир, Ессекс, район Уеверлі, що в графстві Суррей, а також міста Брайтон і Хоув.
Різдвяні свята британці відзначатимуть в умовах локдауну. При цьому на даний момент, незважаючи на поширення небезпечного вірусу, паніки в країні немає, передає 5 Канал. За словами місцевої мешканки Юлії Блажановою-Рекухи, полиці в магазинах не пустують, а люди спокійно готуються до свят.
Вона зазначила, що тільки за один день, 23 грудня в країні було підтверджено 30 тисяч випадків COVID-19. При цьому до 16 млн жителів Британії вже знаходяться на жорсткому карантині. Ще 6 млн приєднаються до них 26 грудня. Всього обмеження торкнуться близько 43% жителів.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше:
у Британії заявили про новий тип коронавірусу Sars-Cov-2, який може бути на 70% більш заразним. Мутант B.1.1.7 здатний поставити розробку вакцини проти COVID-19 під загрозу.
У Лондоні, Уельсі та Шотландії ввели найвищий 4-ий рівень обмежень через поширення коронавірусу і появу нового штаму VUI-202012/01.
Після того як багато країн заблокували сполучення з Великобританією через новий штам коронавірусу, в країні застрягли тисячі іноземців.