Британія визнала втручання Росії у вибори: зареєстровано кримінальне провадження

У Великобританії визнали, що Росія втручалася в проведення виборів до британського парламенту, які відбулися в 2019 році.

Позицію британського уряду озвучив глава Міністерства закордонних справ Домінік Рааб. За вказаним фактом уже зареєстровано кримінальне провадження, повідомляє The Guardian.

Чиновник зазначив, що під час виборів російські хакери через інтернет активно поширювали документ, який компрометував правлячу консервативну партію. У ньому містилися відомості про хід торгових переговорів між Великобританією та США.

"На основі всебічного аналізу уряд дійшов висновку, що майже напевно росіяни прагнули втрутитися в загальні вибори 2019 року за допомогою онлайн-розповсюдження незаконно придбаних урядових документів, які потрапили в мережу", – написав Рааб у письмовій заяві.

За його словами, розслідування британського уряду показало, що, коли ці документи отримали незначну увагу, було зроблено подальші спроби просувати незаконно отримані матеріали в мережі.

Домінік Рааб (theguardian.com)

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Борис Джонсон здобув впевнену перемогу на виборах в грудні 2019 року, перемігши лейбориста Джеремі Корбіна, а консервативна партія отримала більшість у парламенті з моменту перемоги в 1987 році колишнього прем'єр-міністра Маргарет Тетчер.

"Поки немає ніяких свідоцтв широкої російської кампанії втручання у вибори, проте будь-яка спроба втрутитися в наші демократичні процеси абсолютно неприйнятна. Захист нашої демократії і виборів завжди буде в абсолютному пріоритеті. Нині ведеться кримінальне розслідування, і говорити що-небудь ще на цьому етапі буде недоречно", – констатував Рааб, пригрозивши Кремлю новими санкціями.

Він також додав, що уряд Британії залишає за собою право вжити відповідних заходів у майбутньому. Зазначимо, що така заява Домініка Рааба – це вперше, коли британські міністри визнали, що Кремль намагався спотворити роботу демократії їхньої країни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Великобританія вперше після виходу з ЄС оголосила власний список санкцій. Туди потрапили і 25 громадян Росії.