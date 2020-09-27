Британія витратить більше $127 млрд, щоб перевіряти на COVID-19 по слині 4,5 млн осіб на добу

Уряд Великобританії має намір використовувати тести на основі слини, щоб перевіряти на COVID-19 до 4,5 млн осіб в день вже до грудня цього року. Програма отримала назву "Moonshot", на яку збираються витратити 100 млрд фунтів (понад 127 млрд доларів).

Як повідомляє Daily Mail, дана програма буде задіяна в рамках обіцянки британського міністра охорони здоров'я Метта Хенкока тестувати мільйони осбі в день.

Відзначається, що раніше Департамент охорони здоров'я та соціального забезпечення запропонував компаніям висувати свої ідеї про те, як почати виробляти близько 3 мільйонів наборів для збору слини в день. Такі набори будуть додані до приблизно 1,5 млн наборів для збору мазків.

За словами чиновників, такий комплект на визначення коронавірусу повинен поміщатися в стандартний поштовий ящик Великобританії, щоб тести можна було проводити вдома.

До того ж до початку 2021 року планується збільшити виробництво щоденних тестів на COVID-19 приблизно в 12 разів.

Пояснимо, що простий тест слини (що включає плювання в трубку) дозволить швидко і просто проводити тест на наявність коронавірусу, уникаючи незручних мазків, які зараз використовуються для виявлення вірусу.

До того ж дослідження слини пацієнта також може бути кращим методом, оскільки в слині міститься більше вірусу. В горлі і носі також може залишатися залишкова кількість вірусу РНК, яке з меншою ймовірністю буде виявлено при аналізі слини.

Видання пише, що тест "полоскати і плювати" був розроблений фахівцями Медичного центру Шиба, найбільшої лікарні Ізраїлю. Вчені заявили, що їх пристрій розміром із сірникову коробку аналізує зразки слини всього за одну секунду.

Пацієнтів, що випробували новий тест, попросили прополоскати горло невеликою кількістю спеціальної рідини, яку вони потім сплюнули в трубку. Зразок був поміщений всередину апарату під назвою SpectraLIT, який аналізує його, щоб майже миттєво поставити діагноз. Перші результати дослідження за участю 400 осіб показали, що він може розрізняти позитивні і негативні зразки COVID-19 з точністю 95%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Британії посилили обмежувальні заходи для боротьби з поширенням коронавурусу.