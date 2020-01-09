Британія виходить з ЄС: ухвалено білль про Brexit

Палата громад парламенту Великобританії в четвер, 9 січня, ухвалила законопроєкт Brexit про вихід королівства зі складу Європейського союзу.

У третьому читанні в підтримку висловилися 330 депутатів. Проти виявився 231 народний обранець, передає РБК-Україна.

Тепер законопроєкт перейде на розгляд верхньої палати. Палата лордів повинна почати обговорення закону наступного тижня.

Крайньою датою Brexit встановлено 31 січня. Результати голосування підтверджують прогнози аналітиків, що у прем'єр-міністра Бориса Джонсона не виникне складнощів із тим, щоб вивести країну зі складу ЄС до цього терміну.

Парламент Британії facebook.com/ukparliament

Раніше OBOZREVATEL писав, що на дострокових парламентських виборах у Великобританії абсолютна більшість підтримує консерваторів. За підсумками виборів перемогу здобула партія прем'єр-міністра Бориса Джонсона.

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