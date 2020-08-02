Британія відмовиться від російської вакцини проти COVID-19: міф про "прорив" розвінчано

У Великобританії заявили про відмову від російської вакцини проти коронавірусу, яку нібито буде запущено в жовтні.

Так британський уряд підтримав позицію США, які зі скептицизмом поставилися до розроблень препарату вченими з РФ. Про це повідомляє Mirror.

Зокрема, Росія похвалилася, що в жовтні 2020 року вона розпочне програму масової вакцинації своїх громадян проти COVID-19. Там стверджують, що стануть першою країною у світі, яка розробить такий препарат.

Однак Великобританія схожа зі США за скептичним ставленням до російської вакцини й має намір відмовитися від пропозиції купити її, якщо вона надійде.

"Ми б використовували вакцину, якби довіряли даним. Важливим є те, що все залежить від того, наскільки відкриті росіяни або китайці", – цитує видання джерело, знайоме з позицією британського уряду.

Він додав, що Росія не опублікувала жодних наукових даних, які підтверджують безпеку або ефективність препарату, саме тоді як подробиці про тестовану британську вакцину вже були опубліковані в передових наукових журналах.

Експерти громадської охорони здоров'я підкреслюють, що Британія не зможе прийняти вакцину з іншої країни без дотримання всіх міжнародно визнаних протоколів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії сказали, що вакцину проти COVID-19 буде зареєстровано вже 12 серпня, а виробництво може початися у вересні.