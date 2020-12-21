Британія – в ізоляції через мутацію COVID-19: аеропорти закривають, поставки продуктів і вакцини під загрозою

Великобританія опинилася в міжнародній ізоляції після виявлення в країні мутованого виду коронавірусу, який отримав назву N501Y.

Серед жителів почалася паніка, полиці в супермаркетах порожніють через страх припинення поставок продуктів з країн Європейського Союзу.

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Станом на ранок 21 грудня, понад 20 країн, включаючи Францію, Німеччину, Італію, Бельгію і Польщу, обмежили авіасполучення з Великобританією. В основному країни припинили авіарейси, закривши польоти в обидва боки. Однак деякі держави тільки посилили карантинні заходи для прибулих з Королівства.

Так, пасажирам, що прилетіли з Британії до Німеччини, не дозволяють залишати аеропорти. З'явилося фото, як люди очікують результатів тестів у повітряній гавані в Ганновері.

Пасажирам, що прилетіли з Британії до Німеччини, не дозволяють залишати аеропорти Telegram Daily Storm

Морський порт Дувр в графстві Кент закрили на наступні 48 годин для всіх вантажних автомобілів, які покидають Британію, після того, як Франція ввела заборону на в'їзд у країну з 23:00 20 грудня. Вантажопотік Дувра становив приблизно 10 тисяч вантажівок щодня, а це 20% усіх товарів, що ввозяться і продаються в Британії.

Перевізників, які прибувають до Великобританії з Франції, як і раніше пропускають, але є побоювання, що водії вантажівок не поїдуть, щоб не застрягти в Королівстві.

Поліція Кента здійснила спецоперацію, щоб зменшити пробки в порту. Водночас міністерство транспорту заявило, що підготує невикористаний аеропорт Манстон як запасний майданчики для траспорту.

Порт Дувр у графстві Кент закритий dailymail.co.uk

Поліція Кента здійснила спецоперацію, щоб зменшити пробки в порту UkNewsinPictures

Федерація продуктів харчування і напоїв вже попередила про серйозні збої в постачаннях і експорті свіжих продуктів на Різдво у Великобританії.

В супермаркетах по всій Великобританії утворилися величезні черги за продуктами. Полиці в магазинах Sainsbury's вже вранці були порожніми.

Величезна черга в британський супермаркет dailymail.co.uk

Порожні полиці в магазині Sainsbury's dailymail.co.uk

Британці кинулися скуповувати продукти LNP

Також британці побоюються припинення поставок вакцини від COVID-19. Однак міністр транспорту Грант Шеппс пояснив, що вакцина доставляється в контейнерах, а діюча заборона ніяк не впливає на контейнерні перевезення.

Тим часом, жителі Лондона масово залишають місто через введення локдауну. На залізничних і автовокзалах величезні скупчення людей.

На тлі новин про новий штам коронавірусу ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали майже на $2 – до $50,56.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон проведе в понеділок кризові переговори з міністрами.

Що відомо про мутований короновірус

Уперше нова мутація SARS-CoV-2, що отримала назву N501Y, була виявлена в британському графстві Кент ще 20 вересня 2020 року. Але аж до останніх днів ситуація з його поширенням була порівняно контрольована. Поки 19 грудня консультаційна рада з нових респіраторних загроз Великобританії не констатувала: новий штам вірусу поширюється з жахливою швидкістю й може виявитися на 70% заразнішим від звичайного COVID-19. Через підвищену заразність його вже порівняли з кором.

До 15 грудня кількість заражень мутованою версією вірусу досягла 1623 випадків. У Кенті виявлено 555 випадків, 519 – у Лондоні, 545 в інших регіонах країни, включно з Шотландією і Уельсом. Чотири випадки були виявлені за кордоном – у Данії, Австралії і ПАР. І кількість заражень стрімко зростає. Через "неймовірно швидке" поширення головний лікар Англії професор Кріс Вітт рекомендував жителям Сполученого Королівства ще більш ретельно дотримуватися запобіжних заходів.

Новий штам уже викликав у Великобританії сплеск захворюваності, за інтенсивністю та масовостю співмірний із першою хвилею епідемії. Зараз у британських лікарнях проходять лікування понад 18 тисяч громадян країни – іншими словами, навантаження на систему охорони здоров'я порівняне з тим, яке фіксувалося в країні навесні.

І саме це спонукало владу країни, яка ще кілька днів тому готувалася до ослаблення наявних карантинних обмежень – навпаки, посилити їх.

Безпрецедентні обмеження в Великобританії

З 20 грудня 2020 року, згідно з рішенням уряду, у Великобританії впроваджені безпрецедентно жорсткі обмеження:

громадянам заборонено ночувати поза домом;

протягом доби дозволено спілкуватися щонайбільше з однією сторонньою людиною;

заборонено запрошувати гостей на святкування Різдва;

обмежені пересування між регіонами і тим більше – виїзд за кордон без поважних причин;

ресторани працюють лише на винос;

магазини, які торгують товарами не першочергової ваги, закриті;

розглядається питання повного закриття кордонів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ВООЗ заявили, що причиною появи нового штаму коронавируса (N501Y) у Великобританії могла стати здатність вірусу пристосовуватися до навколишнього середовища і людського організму.