Британія продовжила карантин до травня: попереду – пік смертей

Карантин, введений у Великобританії 23 березня через пандемію коронавірусу, буде продовжено щонайменше до 7 травня.

Про це заявив глава Міністерства закордонних справ країни Домінік Рааб 14 квітня, повідомляє TheTimes. Він зазначив, що найближчим часом узгодить дане рішення з першими міністрами Північної Ірландії, Уельсу і Шотландії.

Раніше глава дипмісії Британії заявив, що запровадженні обмеження приносять результат. Британці, яким заборонено залишати домівки без крайньої необхідності, загалом виконують приписи уряду, і з'являються ознаки того, що поширення нового коронавірусу в країні сповільнилося.

Проте суворі заходи мають руйнівний вплив на економіку, а рівень безробіття зростає.

Згідно з останніми даними про кількість загиблих у Великобританії число жертв склало 11 329 осіб, проте кількість загиблих знижується три дні поспіль вперше після початку епідемії.

Рааб назвав ці цифри "жахливими", додавши, що Британія "ще не пройшла пік цього вірусу". За його словами, це означає, що уряд не може послабити карантинні обмеження.

Також головний науковий радник Патрік Валланс додав, що цього тижня буде "важко", і він очікує на зростання щоденної кількості смертей.

Зазначимо, за даними, опублікованими британським Міністерством охорони здоров'я 13 квітня, більш ніж у 88 тисяч осіб у королівстві було підтверджено зараження коронавірусом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Великобританії встановили антирекорд з кількості смертей від коронавірусу. 7 квітня в країні померли 854 особи, а загальна кількість загиблих перевалила за 6 тисяч.