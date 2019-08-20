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Британія підняла винищувачі для перехоплення літаків Путіна

1.9т Читати матеріал російською

Британія підняла в небо винищувачі Typhoon для перехоплення двох російських літаків Су-30.

Про це повідомляє у своєму в Twitter міністерства оборони країни. Винищувачі супроводжували Су-30, коли вони пролітали над Балтійським морем.

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Винищувачі "Тайфун"

Винищувачі "Тайфун"

"24"

Відзначається, що Typhoon розміщені на військовому аеродромі Емарі в Естонії в рамках програми НАТО із захисту повітряного простору прибалтійських держав.

Британія підняла винищувачі для перехоплення літаків Путіна

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 серпня передовий російський літак в небі над Женевою, який летів на переговори президентів Росії і Франції Володимира Путіна і Еммануеля Макрона, супроводжували два винищувачі швейцарських ВПС.

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Тема
Холодна війна між Заходом і Росією
Місце
Великобританія
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Мерзкий сайт...комментарии россияней удаляют...Сами пишут от имени якобы украинцев...Вонючкка...Фу...Как это по украински.
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