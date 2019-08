Британія підняла винищувачі для перехоплення літаків Путіна

Британія підняла в небо винищувачі Typhoon для перехоплення двох російських літаків Су-30.

Про це повідомляє у своєму в Twitter міністерства оборони країни. Винищувачі супроводжували Су-30, коли вони пролітали над Балтійським морем.

Відзначається, що Typhoon розміщені на військовому аеродромі Емарі в Естонії в рамках програми НАТО із захисту повітряного простору прибалтійських держав.

RAF Typhoons deployed in Estonia on NATO Baltic Air Policing today intercepted two Russian SU-30 "Flanker" fighters as they transited over the Baltic Sea.



The intercept was conducted in a professional manner throughout. #WeAreNATO pic.twitter.com/MZA8hMa8Un