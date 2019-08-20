Британія підняла винищувачі для перехоплення літаків Путіна

Британія підняла в небо винищувачі Typhoon для перехоплення двох російських літаків Су-30.
Про це повідомляє у своєму в Twitter міністерства оборони країни. Винищувачі супроводжували Су-30, коли вони пролітали над Балтійським морем.
Винищувачі "Тайфун"
"24"
Відзначається, що Typhoon розміщені на військовому аеродромі Емарі в Естонії в рамках програми НАТО із захисту повітряного простору прибалтійських держав.
RAF Typhoons deployed in Estonia on NATO Baltic Air Policing today intercepted two Russian SU-30 "Flanker" fighters as they transited over the Baltic Sea.- Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) 19 серпня 2019 р
The intercept was conducted in a professional manner throughout. #WeAreNATO pic.twitter.com/MZA8hMa8Un
Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 серпня передовий російський літак в небі над Женевою, який летів на переговори президентів Росії і Франції Володимира Путіна і Еммануеля Макрона, супроводжували два винищувачі швейцарських ВПС.
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