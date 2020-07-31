Британія оголосила новий карантин через спалах COVID-19: під загрозою 4,5 млн осіб

Світ 12:39, 31.07.2020

У Великобританії через новий спалах коронавірусу (COVID-19) під жорсткі карантинні обмеження потрапили близько 4,5 млн осіб.

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Як пише Daily Mail, обмежувальні заходи торкнулися всього графства Великий Манчестер, частини Ланкашира і Західного Йоркшира.

Жителям цих регіонів заборонено зустрічатися з людьми, які не проживають з ними під одним дахом. При цьому ряд громадських закладів продовжує працювати: паби, ресторани, кафе і магазини, а також церкви.

Услови карантину будуть переглянуті через тиждень.

У міністерстві охорони здоров'я Великобританії назвали головною причиною нового спалаху недотримання громадянами соціальної дистанції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Британії вперше коронавірус підтвердили у кішки.

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