Британія обігнала Іспанію за кількістю заражених COVID-19

У середу, 10 червня, Великобританія обігнала Іспанію за кількістю заражених коронавірусом. Таким чином країна опинилася на четвертому місці в світовому антирейтингу.

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В Іспанії захворіло 289 046 осіб, у той час як у Великобританії зафіксовано 289 140 хворих. Про це свідчать дані онлайн-лічильника worldometers.

За останню добу там заразилося 1 741 осіб, від COVID-19 померло ще 286 пацієнтів. Всього з початку пандемії коронавірусу в країні зафіксовано 40 883 летальних випадків.

Коронавірус в Британії

Раніше OBOZREVATEL писав, що через пандемію COVID-19 може початися масовий голод, а кількість жебраків виросте до кінця року майже на 50 мільйонів.