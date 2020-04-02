Німецькі вчені запропонували видавати імунні сертифікати людям, які перехворіли на коронавірус COVID-19. Цю ідею розглядають і в Великій Британії.

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Британська влада почне видавати їх людям, коли з'явиться така можливість, заявив 2 квітня міністр охорони здоров'я країни Метт Хенкок, пише Daily Mail.

Метт Хенкок

"Це важлива річ, яку ми зараз опрацьовуємо і зробимо", – сказав він.

Німецькі вчені оголосили, що імунні сертифікати можуть вивести країну з-під драконівської ізоляції.

При цьому Хенкок вважає, що поки не вистачає знань про імунітет, який виникає у людини, що перехворіла на коронавірус.

"Я хочу, щоб ми їх ввели, але причина, по якій ми не можемо, полягає в тому, що поки наука відстає", – пояснив він.

Зазначимо, що ідею видачі імунних сертифікатів висунув німецький епідеміолог Джерард Краузе. Передбачається, що у людини виробляються в організмі антитіла до вірусу і він більше не може заразитися.

Якщо це так, то видача таких документів дозволить не тримати людей на карантині даремно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Китаї знову ввели карантин через другу хвилю коронавірусу.

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