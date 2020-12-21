Британія і Євросоюз не встигли завершити переговори щодо Brexit

Великобританія і парламент Європейського Союзу не змогли домовиться щодо угоди після Brexit до закінчення крайнього терміну – неділі, 20 грудня.

Очікується, що команди на чолі з головним переговорником з британського уряду Девідом Фростом і його колегою з ЄС Мішелем Барньє продовжать переговори в понеділок. Це незважаючи на повідомлення Європарламенту про те, що він не буде голосувати за угоду, якщо її не забезпечать до опівночі неділі, пише The Guardian.

Зазначається, що сторони переговорів щодо торгової угоди просунулися до компромісу щодо прав на рибну ловлю, однак пропустили важливий крайній термін. Це підвищило для Великобританії ймовірність залишитися на тижні без домовленостей з 1 січня навіть в разі досягнення угоди.

"Команди вели переговори протягом дня і розраховують продовжити. Вони будуть важкими, і залишаються значні розбіжності. Ми продовжуємо вивчати кожен шлях до угоди, відповідної основоположним принципам, які ми привнесли в переговори", – цитує видання джерело в британському уряді.

Міністр охорони здоров'я Великобританії Метт Хенкок заявив, що переговори було зірвано в останні дні через те, що ЄС "висунув деякі необґрунтовані вимоги" щодо риболовлі, але він все ще сподівається на угоду до Різдва.

"Я впевнений, що її може бути укладено, але, очевидно, для цього необхідний рух із боку ЄС", – сказав чиновник.

Недотримання крайнього терміну, встановленого Європейським парламентом, означає, що міністрам у раді ЄС, які представляють столиці країн-членів, можливо, буде потрібно "тимчасово застосувати" угоду 1 січня, щоб уникнути виходу з неї, поки парламент не проголосує в кінці січня.

Однак, якщо переговори просунуться набагато глибше в грудні, членам ЄС може не вистачити часу для перекладу і ретельного вивчення узгодженого тексту, в результаті чого Великобританії доведеться вийти з перехідного періоду без нових домовленостей про торгівлю і безпеку з ЄС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку грудня 2020-го уряд Великобританії відновив переговори з ЄС, щоб досягти домовленостей про відносини після Brexit. Між сторонами все ще тривали суперечки з деяких питань.