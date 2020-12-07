Британія і ЄС відновили перемовини щодо Brexit

Уряд Великобританії відновив переговори з Європейським Союзом, щоб досягти домовленостей щодо відносин після Brexit.

Попри те, що суперечки з деяких питань ще тривають, переговорники з обох сторін планують провести найближчим часом зустріч у Брюсселі. Про це повідомляє ВВС.

Підкреслюється, що переговори відновилися в неділю, 6 грудня. Однак представник ЄС Мішель Барньє заявив, що "розбіжності" все ще зберігаються.

Зокрема, тривають суперечки щодо прав на рибальство, правил конкуренції та способів забезпечення дотримання вже узгоджених положень.

Також відомо, що увечері 7 грудня британський прем'єр Борис Джонсон ще повинен переговорити із президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйен. Вони впродовж декількох годин вже розмовляли 5 грудня, але так і не змогли дійти згоди щодо "критичних питань".

Якщо до кінця року угоду не буде укладено, Великобританія і ЄС відновлять митні тарифи і прикордонний контроль товарів.

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