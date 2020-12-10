У Великобританії розповіли, як проходить вакцинація від коронавірусу

У Великобританії почався процес вакцинації від коронавірусу, жителів розділили на групи в залежності від потреби в щепленні.

Про це в ефірі телеканалу Obozrevatel TV розповів житель Лондона Віталій Баєв. "Щеплення відбувається безкоштовно, але в вільному продажу вакцин не буде, щоб не було спекуляцій", – повідомив він.

За його словами, уряд країни ухвалив рішення про посилення заходів безпеки під час транспортування вакцини від COVID-19. "Наступна партія буде супроводжуватися військовими", – сказав він.

Він заявив, вакцини не вистачить, щоб зробити щеплення усім громадянам. Проте, в країні розраховують, що основна частина населення буде щеплена до кінця березня 2021 року.

В Британії також сподіваються і на вакцину власного виробництва, яка, за прогнозами, повинна мати не такі умови зберігання, як вакцина Pfizer і BioNTech, що вимагає температури -70 градусів. Разом з тим, британська вакцина повинна бути дешевшою, додав Баєв.

Ставлення громадян країни до вакцинації не є одностайним. "Присутній весь спектр думок. Але британці більш серйозно ставляться до вакцинування, оскільки країна найбільш постраждала від коронавірусу серед європейських країн", – зазначив Баєв.

Як писав OBOZREVATEL, 8 грудня у Британії розпочалася вакцинація від коронавірусу. Для щеплень використовується вакцина виробництва Pfizer і BioNTech.