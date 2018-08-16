"Брежнєв як Гітлер": у Чехії жорстко пройшлися по звинуваченнях на адресу України

Депутати всього політичного спектра Чехії розкритикували лідера місцевої компартії Войтеха Філіпа, який в інтерв'ю The Guardian заявив, що не Росія, а українці на чолі СРСР і українські солдати Радянської армії несуть відповідальність за придушення "Празької весни" 1968 року.

Як пише пише Lidovky, глава консерваторів з ODS (Громадянської демократичної партії) Петро Фіала сказав, що слова Войтеха Філіпа тільки "підтверджують, що комуністи не зміняться - зі своїми вигадками, захопленням Москвою, применшуючи злочину і фальсифікуючи історію, в чому завжди досягали успіху".

"Їхні коментарі до річниці вторгнення 1968 року - це ще одне підтвердження", - додав він.

Також голова чеської Соціал-демократичної партії Ян Хвойка вважає, що "часи, коли комуністична партія систематично фальсифікувала історію чеських земель, на щастя, давно минули".

"Хибну думку Філіпа про 1968 рік розглядаю як спробу провокації, яка на 100 відсотків не досягнула ефекту", - зазначив він.

Павло Белобрадек (Християнсько-демократичний союз-Чехословацька народна партія (KDU-ČSL) додав: "Комуніст правду ніколи не говорить, тільки коли треба".

Зазначимо, що у комуністів - 15 місць у чеському парламенті. Середній вік депутатів-комуністів становить 75 років. Це більше, ніж середня тривалість життя в країні. У минулому році на парламентських виборах партія набрала 7,8% голосів. І це найнижчий показник з 1990 року.

Позафракційний депутат Петро Гасдік, що представляє об'єднання STAN, порівняв заяву Філіпа з твердженням, що Австрія винна в тому, що з'явився Гітлер.

"Спроби сказати, що це не Росія, тому що Брежнєв був українцем, перебільшені. Це все одно, що ви стверджували б, що Німеччина не почала війну, тому що Гітлер був австрійцем. Просто Радянський Союз відправив танки, інші країни Варшавського договору навряд чи посміли б. Коротше кажучи, історія - це не питання політики", - наголосив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Чехії Мілош Земан заявив, що у Європі є чимало політиків, які вважають анексію Криму Росією "завершеною справою", проте вони не можуть заявити про це вголос, оскільки їм не вистачає мужності.

Пізніше він заговорив про необхідність зняття санкцій з Росії та можливості фінансової компенсації Україні за анексований Крим.