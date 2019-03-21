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Brexit Великобританії: в ЄС визначили крайній термін

1.1тЧитати матеріал російською

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей попросила у Європейського Союзу продовжити термін Brexit на три місяці, проте країни-члени ЄС готові чекати максимум до 23 травня, коли почнуться вибори до Європарламенту.

Про це пише The Guardian. Відзначається, що рішення було прийнято одноголосно без альтернатив.

"Прем'єр-міністр домагається продовження переговорного періоду до 30 червня, щоб можна було прийняти необхідне законодавство, якщо вона нарешті отримає депутатів на підтримку своєї угоди", – повідомляє видання.

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Brexit Великобританії: в ЄС визначили крайній термін

Відзначається, що представники країн ЄС 20 березня пізно ввечері провели зустріч, на якій обговорили ситуацію довкола Brexit.

Європейські дипломати висловили єдину думку щодо того, що "22 травня є абсолютно крайньою датою" для виходу Великобританії з ЄС. Це пов'язано з тим, що з 23 по 26 травня пройдуть вибори в Європарламент.

При цьому, деякі країни виступили за більш довгий термін для виходу Великобританії з союзу, інші ж наполягали на більш короткому. Але 22 травня стало абсолютною межею.

Brexit Великобританії: в ЄС визначили крайній термін

Учасник команди переговірників ЄС від Європарламенту, лідер фракції ЄП "Альянс лібералів і демократів за Європу" Гі Верхофстадт зі свого боку підтвердив, що перенесення дати Brexit на три місяці – не в інтересах Брюсселя.

"Із червнем буде проблема. Абсолютно не в інтересах Євросоюзу виходити за межі дати європейських виборів", – заявив він.

Відзначимо, раніше глава Європейської ради Дональд Туск заявив, що Євросоюз готовий піти назустріч Великобританії щодо короткого відтермінування дати Brexit, але за умови, що британський парламент схвалить угоду про вихід із блоку до кінця березня.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Вихід Великобританії з ЄСBrexit
Особа
Тереза ​​Мей
Місце
Великобританія
Теги
Європейський СоюзЄвропейський парламент
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