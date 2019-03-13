Brexit Великобританії: парламент ухвалив важливе рішення

Парламент Великобританії проголосував проти виходу з Європейського Союзу без укладання угоди.

Різниця склала всього 4 голоси. За "жорсткий Brexit" виступили 308 депутатів, проти – 312, повідомляє BBC.

Наступним кроком стане голосування в Палаті громад 14 березня за перенесення дати Brexit на більш пізній термін. У цьому випадку запланований вихід не відбудеться 29 березня.

При цьому, джерела BBC у Консервативній партії не виключають, що уряд Терези Мей, попросивши ЄС про відстрочку, знову винесе на голосування все той же проект угоди про вихід в надії на те, що потрібне число депутатів змінить свою думку.

Сама прем'єр-міністр після голосування заявила, що в разі зміни рішення щодо угоди в найближчий час Великобританія може домогтися короткого терміну продовження згідно ст. 50 Договору про ЄС.

Якщо ж депутати залишаться на своєму, вихід із ЄС може затягнутися на тривалий відрізок часу.

"Таке продовження, безсумнівно, вимагає від Великобританії проведення виборів до Європейського парламенту в травні 2019 року. Я не думаю, що це був би правильний результат. Але палата повинна вжити заходів до наслідків рішень, які вона ухвалила", – сказала Мей.

Тереза Мей CNN

За словами прем'єра, залишилося тільки два шляхи для Великобританії – вийти, уклавши угоду, яка була запропонована, або забути про Brexit 29 березня. При цьому, принципова зміна умов, підкреслила Мей, є неможливою: "ЄС повідомив, що іншої угоди не буде".

Нагадаємо, напередодні 12 березня, парламентарі відхилили план виходу, запропонований прем'єр-міністром Терезою Мей. Примітно, що колишній міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон заявив, що Британія все ж таки покине Європейський Союз 29 березня.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У червні 2016 року більшість жителів Великобританії проголосували за вихід королівства з Європейського Союзу.

25 листопада 2018-го країни-члени ЄС схвалили проект договору про Brexit, який регламентує ключові моменти виходу Сполученого Королівства зі складу ЄС. Згідно з пунктами договору, Великобританія повинна вийти з ЄС у березні 2019 року. Тим часом Європейський суд ухвалив, що Лондон може відкликати рішення про вихід з Євросоюзу.

На думку експерта-міжнародника, вихід Великобританії зі складу Європейського Союзу може стати причиною повного розвалу ЄС, адже таким чином англійці покажуть приклад іншим країнам.

Очікується, що це стане не тільки економічним, але і безпрецедентним політичним ударом по цілісності Євросоюзу як такого.

15 січня 2019 року парламент відхилив план Мей щодо виходу з ЄС.

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