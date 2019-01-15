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Brexit під загрозою? Палата лордів розгромила ''жорсткий план'' Мей

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У Великобританії парламент не підтримав угоду уряду щодо виходу з Євросоюзу і відкинув варіант жорсткого Brexit.

За дане рішення проголосував 321 член палати лордів, повідомляє прес-служба у Twitter.

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Розгромний результат голосування лордів відкинув сценарій Brexit без угоди, таким чином відмовивши у підтримці прем'єр-міністра Терези Мей і пропонованих нею умов виходу з ЄС.

"Палата лордів 321 голосом "за", 152 "проти" проголосувала за проект лідера Лейбористської партії у Палаті лордів Ангели Сміт за те, щоб відкинути сценарій виходу без угоди і висловити жаль з приводу умов урядової угоди та майбутніх відносин з ЄС, проект затверджено", — сказано у повідомленні.

Додамо, що голосування у Палаті лордів не має реальної ваги. Завершальне слово в цьому питанні має висловити Палата громад.

Brexit під загрозою? Палата лордів розгромила ''жорсткий план'' Мей

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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