Британія вийде з Євросоюзу: парламент підтримав Brexit

У п'ятницю, 20 грудня, парламент Великобританії підтримав законопроєкт щодо виходу з Європейського Союзу у другому читанні.
Про це повідомляє BBC. "За" проголосували 358 депутатів, проти ж виступили 234.
План, запропонований прем'єром Борисом Джонсоном, передбачає вихід Сполученого Королівства з ЄС 31 січня 2020 року за умови згоди на це Європарламенту. Остаточний розгляд закону (третє читання) планується у січні.
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Потім почнеться перехідний період, під час якого Лондон зберігатиме нинішні економічні відносини з ЄС і продовжить дотримуватися правил Союзу. Він триватиме 11 місяців.
Характерно, що законопроєкт, який ухвалив парламент, містить заборону на продовження перехідного періоду після 31 грудня 2020 року. Якщо до цього часу сторони не зможуть домовитися, Великобританія вийде з перехідного періоду без торгової угоди з ЄС.
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