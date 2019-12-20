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20 грудня • оновлено в 18:04
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Британія вийде з Євросоюзу: парламент підтримав Brexit

1.6т
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У п'ятницю, 20 грудня, парламент Великобританії підтримав законопроєкт щодо виходу з Європейського Союзу у другому читанні.

Про це повідомляє BBC. "За" проголосували 358 депутатів, проти ж виступили 234.

План, запропонований прем'єром Борисом Джонсоном, передбачає вихід Сполученого Королівства з ЄС 31 січня 2020 року за умови згоди на це Європарламенту. Остаточний розгляд закону (третє читання) планується у січні.

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Британія вийде з Євросоюзу: парламент підтримав Brexit

ua.news

Потім почнеться перехідний період, під час якого Лондон зберігатиме нинішні економічні відносини з ЄС і продовжить дотримуватися правил Союзу. Він триватиме 11 місяців.

Характерно, що законопроєкт, який ухвалив парламент, містить заборону на продовження перехідного періоду після 31 грудня 2020 року. Якщо до цього часу сторони не зможуть домовитися, Великобританія вийде з перехідного періоду без торгової угоди з ЄС.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Brexit
Особа
Борис Джонсон
Місце
Великобританія
Тег
Європейський Союз
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Британия решила наконец то освободить место для Украины!
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