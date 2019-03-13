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Brexit: названо остаточну дату виходу Британії з ЄС

1.6тЧитати матеріал російською

Колишній міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон заявив, що Британія вийде з Європейського Союзу (Brexit) 29 березня.

За його словами, парламент може не підтримати вихід з ЄС без угоди, повідомляє Reuters.

"Цілком можливо, що парламент проголосує за те, щоб символічно заявити, що не хоче укладати угоду, але за законом Великобританія вийде з ЄС 29 березня", — сказав він.

Brexit: названо остаточну дату виходу Британії з ЄС

Politico.eu

Зі свого боку єврокомісар з питань бюджету Гюнтер Еттінгер розраховує, що Великобританія вирішить відкласти вихід з Європейського Союзу.

"Тоді ми побачимо, які для цього будуть причини, і ми їх розглянемо", — сказав він, передає Die Zeit.

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Єврокомісар висловив оптимізм, що продовження процесу виходу дозволить ухвалити угоду про Brexit між Лондоном і Брюсселем. "У будь-якому парламенті буває рух, зокрема у британському", — додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Brexit
Місце
Великобританія
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Dell Alex
Dell Alex
"Последнее китайское предупреждение"? "Ну вот теперь - точно!"? ))))))))))
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