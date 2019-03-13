Brexit: названо остаточну дату виходу Британії з ЄС

Колишній міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон заявив, що Британія вийде з Європейського Союзу (Brexit) 29 березня.
За його словами, парламент може не підтримати вихід з ЄС без угоди, повідомляє Reuters.
"Цілком можливо, що парламент проголосує за те, щоб символічно заявити, що не хоче укладати угоду, але за законом Великобританія вийде з ЄС 29 березня", — сказав він.
Politico.eu
Зі свого боку єврокомісар з питань бюджету Гюнтер Еттінгер розраховує, що Великобританія вирішить відкласти вихід з Європейського Союзу.
"Тоді ми побачимо, які для цього будуть причини, і ми їх розглянемо", — сказав він, передає Die Zeit.
Єврокомісар висловив оптимізм, що продовження процесу виходу дозволить ухвалити угоду про Brexit між Лондоном і Брюсселем. "У будь-якому парламенті буває рух, зокрема у британському", — додав він.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У червні 2016 року більшість жителів Великобританії проголосували за вихід королівства з Європейського Союзу.
25 листопада 2018-го країни-члени ЄС схвалили проект договору про Brexit, який регламентує ключові моменти виходу Сполученого Королівства зі складу ЄС.
Згідно з пунктами договору, Великобританія має вийти з ЄС у березні 2019 року. Тим часом Європейський суд ухвалив, що Лондон може відкликати рішення про вихід із Євросоюзу.
На думку експерта-міжнародника, вихід Великобританії зі складу Європейського Союзу може стати причиною повного розвалу ЄС, адже таким чином британці покажуть приклад іншим країнам.
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