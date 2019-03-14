Brexit на межі зриву: Британії пророкують новий референдум

Великобританія може провести повторний референдум про Brexit і змінити своє рішення щодо виходу з Європейського Союзу.

Про це в коментарі OBOZREVATEL повідомила експерт із міжнародних відносин Юлія Осмоловська, яка зазначила, що проведення референдуму стане кращим виходом для британської влади.

"Зараз дійсно складна ситуація. Навіть якщо парламент проголосує за відтермінування виходу з ЄС, то прем'єр Британії Тереза Мей повинна домовлятися з європейськими керівниками про можливість продовження цього терміну", – пояснює міжнародник.

За її словами, якщо рішення про відтермінування буде прийняте й погоджене з ЄС, виникає питання, на який термін його продовжать, і чи зможе Великобританія в цей період активно брати участь у політичних процесах інститутів ЄС.

"Перш за все йдеться про вибори в Європарламент, і чи зможе Великобританія взяти участь у голосуванні, вибирати депутатів від своєї країни. Великобританія проголосувала за вихід, а потім буде вибирати депутатів до Європарламенту – це виглядає дещо одіозно", – каже Осмоловська.

Британський парламент

"Друге питання – чи зможе Великобританія брати участь у формуванні нового бюджету ЄС на 2021-2028 рр., і в який спосіб вона братиме участь у законодавчих ініціативах, і чи буде взагалі брати участь. Виникає безліч таких технічних питань, на які на сьогодні немає відповіді ні в Британії, ні в ЄС", – додає вона.

Крім цього, практично немає ніяких перспектив того, що ЄС піде на поступки, щоб внести зміни в угоду про вихід Британії, яка раніше була ратифікована Європарламентом.

"І найкраще в цьому випадку для Британії було б перекласти відповідальність за ці рішення на громадян, а саме запропонувати ідею референдуму, на якому поставити запитання: або про вихід Британії з ЄС на умовах, які пропонувала Тереза Мей, або продовження переговорного процесу й обробки нової угоди, або ж залишитися в ЄС на тих умовах, на яких Великобританія зараз існує. За оцінками аналітиків, ймовірність того, що британці проголосують за те, щоб залишитися в складі ЄС, досить висока", – зазначила Осмоловська.

Тереза Мей

Якщо все ж буде прийняте рішення про проведення другого референдуму, проти чого активно виступатимуть консерватори, то до його підготовки Британії потрібно 6 місяців. А це означає, що країні необхідне відтермінування переговорного процесу десь на рік, каже міжнародник.

"Але якщо британці проголосують за те, щоб залишитися в складі ЄС, то ще не факт, що в Європі приймуть це рішення", – сказала вона.

Осмоловська зазначає, що всі ці фактори роблять неможливою перспективу будь-якого сценарію в тій ситуації, а Великобританія фактично загнала себе в кут.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У червні 2016 року більшість жителів Великобританії проголосували за вихід королівства з Європейського Союзу.

25 листопада 2018-го країни-члени ЄС схвалили проект договору про Brexit, який регламентує ключові моменти виходу Сполученого Королівства зі складу ЄС. Згідно з пунктами договору, Великобританія повинна вийти з ЄС у березні 2019 року. Тим часом Європейський суд ухвалив, що Лондон може відкликати рішення про вихід з Євросоюзу.

На думку експерта-міжнародника, вихід Великобританії зі складу Європейського Союзу може стати причиною повного розвалу ЄС, адже в такий спосіб англійці покажуть приклад іншим країнам.

Очікується, що це стане не тільки економічним, але і безпрецедентним політичним ударом по цілісності Євросоюзу як такого.

15 січня 2019 року парламент відхилив план Мей щодо виходу з ЄС.

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