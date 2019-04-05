Brexit: Мей звернулася до Туска з несподіваним проханням

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей попрохала перенести дату Brexit на 30 червня 2019 року через те, що парламент відмовився схвалити пропозицію британського уряду щодо тексту угоди з Євросоюзом.

Відповідного листа вона надіслала голові Європейської ради Дональду Туску, передає Reuters.

"Інформую Євросоюз про те, що Великобританія запитує ще одне перенесення дати Brexit. Британія пропонує завершити процес 30 червня. Британія твердо має намір завершити процес виходу з ЄС", — зазначено у листі.

Прем'єр також запевнила Туска, що Британія не братиме участі у виборах до Європарламенту.

Як повідомляють джерела ЗМІ, Туск готовий запропонувати ЄС надати Великобританії "гнучке" продовження термінів Brexit на рік.

Згідно з його планом, Великобританія зможе вийти з ЄС і до завершення цього терміну в разі, якщо її парламент схвалить угоду з Брюсселем.

Туск планує сказати лідерам ЄС на саміті з Brexit 10 квітня, що подібне подовження дозволить уникнути необхідності продовжувати терміни виходу Великобританії кожні кілька тижнів.

Для реалізації плану необхідна підтримка всіх 27 країн, що залишаються в ЄС після Brexit.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У червні 2016 року більшість жителів Великобританії проголосували за вихід королівства з Європейського Союзу.

25 листопада 2018 року країни-члени ЄС схвалили проект договору про Brexit, який регламентує ключові моменти виходу Сполученого Королівства зі складу ЄС. Згідно з пунктами договору, Великобританія має вийти з ЄС у березні 2019 року. Тим часом Європейський суд ухвалив, що Лондон може відкликати рішення про вихід з Євросоюзу.

На думку експерта-міжнародника, вихід Великобританії зі складу Європейського Союзу може стати причиною повного розвалу ЄС, адже таким чином англійці покажуть приклад іншим країнам.

Очікується, що це стане не тільки економічним, але і безпрецедентним політичним ударом по цілісності Євросоюзу як такого.

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