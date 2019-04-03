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Brexit: Євросоюз висунув Мей ультиматум

1.1тЧитати матеріал російською

Європейський Союз може відтермінувати вихід Великобританії з ЄС до 2020 року, якщо прем'єр-міністр Тереза Мей не приїде в Брюссель і не буде ратифікувати запропоновану нею угоду з Союзом.

За інформацією видання Financial Times Brexit можуть перенести на січень або квітень 2020 року. Водночас Лондону буде необхідно дотримуватися суворих умов.

Раніше глава британського уряду Тереза Мей заявила, що країні необхідна нова відстрочка термінів виходу з Європейського Союзу.

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Вихід Британії з ЄС: Мей заявила про радикальний крок заради Brexit

Тереза Мей

Тереза Мей

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Тереза ​​Мей
Місце
Великобританія
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