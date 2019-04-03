Brexit: Євросоюз висунув Мей ультиматум

Європейський Союз може відтермінувати вихід Великобританії з ЄС до 2020 року, якщо прем'єр-міністр Тереза Мей не приїде в Брюссель і не буде ратифікувати запропоновану нею угоду з Союзом.
За інформацією видання Financial Times Brexit можуть перенести на січень або квітень 2020 року. Водночас Лондону буде необхідно дотримуватися суворих умов.
Раніше глава британського уряду Тереза Мей заявила, що країні необхідна нова відстрочка термінів виходу з Європейського Союзу.
Тереза Мей
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У червні 2016 року більшість жителів Великобританії проголосували за вихід королівства з Європейського Союзу.
25 листопада 2018-го країни-члени ЄС схвалили проект договору про Brexit, який регламентує ключові моменти виходу Сполученого Королівства зі складу ЄС. Згідно з пунктами договору, Великобританія повинна вийти з ЄС у березні 2019 року. У той же час Європейський суд ухвалив, що Лондон може відкликати рішення про вихід із Євросоюзу.
На думку експерта-міжнародника, вихід Великобританії зі складу Європейського Союзу може стати причиною повного розвалу ЄС, адже в такий спосіб англійці покажуть приклад іншим країнам.
Очікується, що це стане не тільки економічним, але і безпрецедентним політичним ударом по цілісності Євросоюзу як такого.
15 січня 2019 року парламент відхилив план Мей щодо виходу з ЄС.
12 березня депутати вдруге проголосували проти угоди з ЄС.
29 березня британський парламент втретє відхилив угоду щодо Brexit, запропоновану Мей.
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