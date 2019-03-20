Brexit Британії: Мей звернулася до Євросоюзу, там відповіли

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза ​​Мей офіційно попросила відкласти вихід країни з Євросоюзу (Brexit).

Про це вона оголосила в парламенті. Глава британського уряду направила листа голові Євроради Дональду Туску, в якому йдеться про технічну відстрочку на три місяці - до 30 червня, передає Associated Press.

Мей підкреслила, що не готова відкладати Brexit на більш пізню дату, а також що готується до третього голосування по своєму варіанту угоди.

Тереза Мей

У свою чергу європейські ЗМІ з посиланням на документ ЄК зазначили, що Єврокомісія виступає за проведення Brexit до 23 травня 2019 року або за довгострокове перенесення цієї процедури, а також проти ідеї перенесення Brexit на 30 червня.

У Брюсселі пояснили свою позицію тим, що 23 травня має бути крайнім терміном, так як відразу після цього стартують вибори до Європарламенту, в яких Лондон, що виходить з ЄС, уже не повинен брати участь.

Якщо ж Великобританії буде потрібно більше часу для виходу з ЄС, їй доведеться просити про більш суттєве перенесення термінів і брати участь у виборах.

"Будь-які інші варіанти (зокрема, продовження процедури Brexit до 30 червня. - Ред.) привели б до серйозних політичних і юридичних ризиків для ЄС, а також до того, що частина невизначеності, від якої зараз страждає Великобританія, перенесеться в 27 країн, які залишаються в ЄС", - зазначається в документі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У червні 2016 року більшість жителів Великобританії проголосували за вихід королівства з Європейського Союзу.

25 листопада 2018-го країни-члени ЄС схвалили проект договору про Brexit, який регламентує ключові моменти виходу Сполученого Королівства зі складу ЄС. Згідно з пунктами договору, Великобританія повинна вийти з ЄС в березні 2019 року. Тим часом Європейський суд ухвалив, що Лондон може відкликати рішення про вихід з Євросоюзу.

На думку експерта-міжнародника, вихід Великобританії зі складу Європейського Союзу може стати причиною повного розвалу ЄС, адже таким чином англійці покажуть приклад іншим країнам.

Очікується, що це стане не тільки економічним, але і безпрецедентним політичним ударом по цілісності Євросоюзу як такого.

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