У Єврораді заявили про прорив у Brexit: названа дата угоди з Британією

Голова Європейської ради Дональд Туск заявив, що угоду з Великобританією щодо Brexit може бути ухвалено в четвер, 17 жовтня.
"Через 7-8 годин усе стане ясно. Я розраховую отримати текст [угоди] до півдня, щоб країни-члени могли ознайомитися з її деталями", – сказав глава Євроради 16 жовтня, передає "РИА Новости".
При цьому він не виключив можливість "несподіванок" із боку британського уряду. "Все йде добре, але з Brexit та нашими британськими партнерами все можливо", – зазначив він.
Ілюстрація. ЄС
Основні положення угоди, за його словами, вже готові. "Теоретично завтра [17 жовтня] ми могли б прийняти цю угоду з Великобританією й уникнути хаосу, пов'язаного з неконтрольованим виходом країни", – заявив Туск.
Дональд Туск
УНН
Водночас Sky News із посиланням на заяву британського міністра з Brexit Стівена Барклі передає, що прем'єр Борис Джонсон попросить ЄС відстрочити вихід країни з організації, якщо він не отримає схвалення своєї угоди в парламенті до суботи.
Барклі також повідомив, що Великобританія направила до Євросоюзу проєкт політичної декларації щодо угоди про Brexit і чекає відповіді Брюсселя.
Відзначимо, вихід Великобританії з ЄС наразі намічений на 31 жовтня 2019 року.
Борис Джонсон
Esquire
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У червні 2016 року більшість жителів Великобританії проголосували за вихід королівства з Європейського Союзу.
Країни-члени ЄС схвалили проєкт договору про Brexit, який регламентує ключові моменти виходу Сполученого Королівства зі складу ЄС.
На думку експертів, вихід Великобританії зі складу Європейського Союзу може стати причиною повного розвалу ЄС, адже у такий спосіб англійці покажуть приклад іншим країнам.
Прем'єр Великобританії Борис Джонсон створив військовий кабінет для активізації підготовки до виходу країни з Євросоюзу без угоди. Політик готовий на Brexit за будь-яку ціну до 31 жовтня.
18 вересня Європарламент підтримав документ про "упорядкований Brexit".
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