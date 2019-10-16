У Єврораді заявили про прорив у Brexit: названа дата угоди з Британією

Голова Європейської ради Дональд Туск заявив, що угоду з Великобританією щодо Brexit може бути ухвалено в четвер, 17 жовтня.

"Через 7-8 годин усе стане ясно. Я розраховую отримати текст [угоди] до півдня, щоб країни-члени могли ознайомитися з її деталями", – сказав глава Євроради 16 жовтня, передає "РИА Новости".

При цьому він не виключив можливість "несподіванок" із боку британського уряду. "Все йде добре, але з Brexit та нашими британськими партнерами все можливо", – зазначив він.

Ілюстрація. ЄС

Основні положення угоди, за його словами, вже готові. "Теоретично завтра [17 жовтня] ми могли б прийняти цю угоду з Великобританією й уникнути хаосу, пов'язаного з неконтрольованим виходом країни", – заявив Туск.

Дональд Туск УНН

Водночас Sky News із посиланням на заяву британського міністра з Brexit Стівена Барклі передає, що прем'єр Борис Джонсон попросить ЄС відстрочити вихід країни з організації, якщо він не отримає схвалення своєї угоди в парламенті до суботи.

Барклі також повідомив, що Великобританія направила до Євросоюзу проєкт політичної декларації щодо угоди про Brexit і чекає відповіді Брюсселя.

Відзначимо, вихід Великобританії з ЄС наразі намічений на 31 жовтня 2019 року.

Борис Джонсон Esquire

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