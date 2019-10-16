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16 жовтня • оновлено в 18:46
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У Єврораді заявили про прорив у Brexit: названа дата угоди з Британією

1.1т Читати матеріал російською

Голова Європейської ради Дональд Туск заявив, що угоду з Великобританією щодо Brexit може бути ухвалено в четвер, 17 жовтня.

"Через 7-8 годин усе стане ясно. Я розраховую отримати текст [угоди] до півдня, щоб країни-члени могли ознайомитися з її деталями", – сказав глава Євроради 16 жовтня, передає "РИА Новости".

При цьому він не виключив можливість "несподіванок" із боку британського уряду. "Все йде добре, але з Brexit та нашими британськими партнерами все можливо", – зазначив він.

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Ілюстрація. ЄС

Ілюстрація. ЄС

Основні положення угоди, за його словами, вже готові. "Теоретично завтра [17 жовтня] ми могли б прийняти цю угоду з Великобританією й уникнути хаосу, пов'язаного з неконтрольованим виходом країни", – заявив Туск.

Дональд Туск

Дональд Туск

УНН

Водночас Sky News із посиланням на заяву британського міністра з Brexit Стівена Барклі передає, що прем'єр Борис Джонсон попросить ЄС відстрочити вихід країни з організації, якщо він не отримає схвалення своєї угоди в парламенті до суботи.

Барклі також повідомив, що Великобританія направила до Євросоюзу проєкт політичної декларації щодо угоди про Brexit і чекає відповіді Брюсселя.

Відзначимо, вихід Великобританії з ЄС наразі намічений на 31 жовтня 2019 року.

Борис Джонсон

Борис Джонсон

Esquire

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Brexit
Особи
Дональд Туск Борис Джонсон
Місце
Великобританія
Теги
Європейський Союз політика
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