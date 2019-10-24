Європарламент узгодив вирішальний крок щодо Brexit: названа дата виходу Великобританії з ЄС

Європарламент погодився відстрочити вихід Великобританії з Європейського союзу до 31 січня 2020 року.

Таке рішення щодо Brexit лідери політичних груп ЄП ухвалили в четвер, 24 жовтня. Відповідний рекомендаційний лист був направлений голові Європейської ради Дональду Туску, повідомляє пресслужба Європарламенту.

"Відстрочка дозволить Сполученому Королівству уточнити свою позицію, а Європейському парламенту – належним чином виконувати свою роль", – сказав президент ЄП Давид Сассолі.

Під час конференції лідери ЄС наголосили, що Єврораді варто прийняти прохання прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона про відстрочку Brexit до 31 січня 2020 року з можливістю більш раннього виходу Сполученого Королівства з блоку в разі завершення процедури до цього терміну.

Ілюстрація. Brexit DW

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Прем'єр Великобританії Борис Джонсон створив військовий кабінет для активізації підготовки до виходу країни з Євросоюзу без угоди. Політик був готовий на Brexit будь-якими необхідними засобами до 31 жовтня.

18 вересня Європарламент підтримав документ про "упорядкований Brexit", а 17 жовтня ЄС і Лондон уклали нову угоду щодо Brexit, яка "повертає контроль" Сполученому Королівству.

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