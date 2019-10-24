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25 жовтня • оновлено в 00:13
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Європарламент узгодив вирішальний крок щодо Brexit: названа дата виходу Великобританії з ЄС

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Європарламент погодився відстрочити вихід Великобританії з Європейського союзу до 31 січня 2020 року.

Таке рішення щодо Brexit лідери політичних груп ЄП ухвалили в четвер, 24 жовтня. Відповідний рекомендаційний лист був направлений голові Європейської ради Дональду Туску, повідомляє пресслужба Європарламенту.

"Відстрочка дозволить Сполученому Королівству уточнити свою позицію, а Європейському парламенту – належним чином виконувати свою роль", – сказав президент ЄП Давид Сассолі.

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Під час конференції лідери ЄС наголосили, що Єврораді варто прийняти прохання прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона про відстрочку Brexit до 31 січня 2020 року з можливістю більш раннього виходу Сполученого Королівства з блоку в разі завершення процедури до цього терміну.

Ілюстрація. Brexit

Ілюстрація. Brexit

DW

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Brexit
Особа
Дональд Туск
Місце
Великобританія
Теги
Європейський парламент Європейський Союз
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