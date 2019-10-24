Європарламент узгодив вирішальний крок щодо Brexit: названа дата виходу Великобританії з ЄС

Європарламент погодився відстрочити вихід Великобританії з Європейського союзу до 31 січня 2020 року.
Таке рішення щодо Brexit лідери політичних груп ЄП ухвалили в четвер, 24 жовтня. Відповідний рекомендаційний лист був направлений голові Європейської ради Дональду Туску, повідомляє пресслужба Європарламенту.
"Відстрочка дозволить Сполученому Королівству уточнити свою позицію, а Європейському парламенту – належним чином виконувати свою роль", – сказав президент ЄП Давид Сассолі.
Під час конференції лідери ЄС наголосили, що Єврораді варто прийняти прохання прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона про відстрочку Brexit до 31 січня 2020 року з можливістю більш раннього виходу Сполученого Королівства з блоку в разі завершення процедури до цього терміну.
Ілюстрація. Brexit
DW
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У червні 2016 року більшість жителів Великобританії проголосували за вихід королівства з Європейського Союзу.
Країни-члени ЄС схвалили проєкт договору про Brexit, який регламентує ключові моменти виходу Сполученого Королівства зі складу ЄС.
На думку експертів, вихід Великобританії зі складу Європейського Союзу може стати причиною повного розвалу ЄС, адже у такий спосіб англійці покажуть приклад іншим країнам.
Прем'єр Великобританії Борис Джонсон створив військовий кабінет для активізації підготовки до виходу країни з Євросоюзу без угоди. Політик був готовий на Brexit будь-якими необхідними засобами до 31 жовтня.
18 вересня Європарламент підтримав документ про "упорядкований Brexit", а 17 жовтня ЄС і Лондон уклали нову угоду щодо Brexit, яка "повертає контроль" Сполученому Королівству.
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