Вихід Великобританії з ЄС: Єврорада назвала остаточну дату Brexit

Європейська рада формально затвердила рішення про відстрочення Brexit відповідно до статті 50 Договору про ЄС.

Відповідне рішення Євроради було опубліковано прес-службою у вівторок, 29 жовтня. Таким чином, вихід Великобританії з Євросоюзу може відбудуться 1 грудня 2019 року, якщо угода буде ратифікована обома сторонами.

"Це продовження триватиме до 31 січня 2020 року, щоб надати більше часу для ратифікації угоди про вихід. Вихід може відбутися раніше – 1 грудня 2019 року або 1 січня 2020 року, якщо угода про вихід буде ратифікована обома сторонами", – сказано в повідомленні.

На час перенесення дати Brexit Сполучене Королівство буде залишається державою-членом ЄС "з усіма правами та обов'язками, викладеними в договорах і відповідно до законодавства Європейського союзу".

Уточнюється, що рішення було прийнято одноголосно Європейською Радою в письмовій формі, за згодою Великобританії.

Ілюстрація. Brexit DW

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Прем'єр Великобританії Борис Джонсон створив військовий кабінет для активізації підготовки до виходу країни з Євросоюзу без угоди. Політик був готовий на Brexit будь-якими необхідними засобами до 31 жовтня.

18 вересня Європарламент підтримав документ про "упорядкований Brexit", а 17 жовтня ЄС і Лондон уклали нову угоду щодо Brexit, яка "повертає контроль" Сполученому Королівству.

28 жовтня лідери країн Євросоюзу погодилися на прохання Великобританії про перенесення крайнього терміну для Brexit.

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