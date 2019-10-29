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29 жовтня • оновлено в 20:28
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Вихід Великобританії з ЄС: Єврорада назвала остаточну дату Brexit

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Європейська рада формально затвердила рішення про відстрочення Brexit відповідно до статті 50 Договору про ЄС.

Відповідне рішення Євроради було опубліковано прес-службою у вівторок, 29 жовтня. Таким чином, вихід Великобританії з Євросоюзу може відбудуться 1 грудня 2019 року, якщо угода буде ратифікована обома сторонами.

"Це продовження триватиме до 31 січня 2020 року, щоб надати більше часу для ратифікації угоди про вихід. Вихід може відбутися раніше – 1 грудня 2019 року або 1 січня 2020 року, якщо угода про вихід буде ратифікована обома сторонами", – сказано в повідомленні.

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На час перенесення дати Brexit Сполучене Королівство буде залишається державою-членом ЄС "з усіма правами та обов'язками, викладеними в договорах і відповідно до законодавства Європейського союзу".

Уточнюється, що рішення було прийнято одноголосно Європейською Радою в письмовій формі, за згодою Великобританії.

Ілюстрація. Brexit

Ілюстрація. Brexit

DW

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Brexit
Місце
Великобританія
Тег
Європейський Союз
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