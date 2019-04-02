Катастрофа з Brexit: що загрожує ЄС, євро та Україні

Британський парламент переживає тривалу політичну кризу. Лондон відкинув всі 4 альтернативні варіанти виходу країни з Європейського Союзу, раніше підготовлені прем'єр-міністром Терезою Мей.

При цьому експерти запевняють, ситуація може дестабілізуватися і Британію очікує "жорсткий Brexit" з мільярдними втратами. Що це означає і як відреагує економіка ЄС — у матеріалі OBOZREVATEL.

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Великобританія вже кілька років перебуває у політичній кризі. Парламент з 4-ї спроби не зміг проголосувати за пропозицію щодо виходу з ЄС;

Лондон очікує два варіанти: "жорсткий Brexit", який передбачає розрив усіх угод з ЄС; або відтермінування виходу з Союзу на невизначений час;

Британія у будь-якому разі зазнає збитків від свого рішення. В ЄС же уже попередньо підготувалися до Brexit;

Для України це погана історія. Економічна і політична безпека країни багато в чому залежить від цілісності ЄС. Якщо політичні проблеми посиляться, то уваги до України буде менше. Прямого економічного впливу від Brexit наша країна не відчуває.

Британія загрузла у політиці

Рішення про вихід з ЄС британці ухвалили ще у червні 2016 року. Тоді на загальному референдумі 51,9% жителів країни підтримали рішення звільнити себе від участі в європейському проекті. Причин такого рішення було відразу кілька:

Бюрократія ЄС позначається на економіці Британії. Країна зростає не настільки швидко, як би хотілося євроскептикам;

Противники членства також впевнені, країна через міграційну політику Союзу приймає занадто багато біженців. Це неприпустимо;

Вони виступають проти ідеї "Єдиної Європи", принаймні в нинішньому форматі. Також під критику підпадає і принцип вільного пересування громадян країн-ЄС. Житель Польщі, Угорщини або будь-якої інший країни може без обмежень переїхати до Британії.

Після перемоги євроскептиків Лондон зіткнувся з величезними політичними проблемами. Британію, як члена ЄС, пов'язують сотні економічних, міграційних та політичних договорів з інституціями Союзу.

Процес їхнього розриву займає тривалий час. До того ж, на тлі рішення англійців, у відставку подав і прем'єр-міністр країни Девід Кемерон, який виконав одну зі своїх головних обіцянок — піти в разі провалу ідеї єврооптимістів.

Після виборів ситуація не набагато покращилася, і процес виходу з Союзу ліг на плечі лідера консерваторів і нового прем'єра Британії Терези Мей. Щоправда, з липня 2016 року пані Мей так і не змогла стабілізувати ситуацію і вийти з Союзу.

Після довгих консультацій як з європейськими лідерами, так і зі своїми партійцями і лідером британських лейбористів Джеремі Корбіном, уряду Мей не вдалося знайти компроміс серед протиборчих сторін. У період з січня по березень 2019 року британський парламент провалив чотири варіанти виходу країни з ЄС.

У зв'язку з голосуванням британських депутатів голова Європейської ради Дональд Туск повідомив про засідання позачергового саміту ЄС 10 квітня.

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"З огляду на те, що Палата громад відхилила угоду про вихід, я вирішив скликати Європейську раду 10 квітня", — написав він у своєму Twitter.

Навіть у Євросоюзі вже готові розпрощатися з Лондоном. У Брюсселі 25 листопада 2018 року 27 країн Європейського союзу підтримали угоду Великобританії щодо Brexit. Тобто зараз м'яч на полі Лондона, який політично не може вийти з організації.

Обвал євро і "удар" по Лондону

Опитані OBOZREVATEL експерти стримано коментують Brexit, але сходяться в одному — Лондон першим постраждає від такої невизначеності. Міжнародник Ілля Куса прогнозує жорсткий сценарій виходу з організації, де Британії доведеться повністю "порвати" всі договори з ЄС, що може коштувати країні не тільки економічних втрат, а й відродження ірландського сепаратизму.

"За такого сценарію Лондон виходить повністю, розриваються договори щодо єдиного митного простору і це означає, що на кордонах поновлюється міграційний контроль, починають діяти всі мита згідно з правилами Світової організації торгівлі, хоча зараз діє принцип їхнього вільного пересування. Це все призведе до зростання цін на перевезення товарів, а також на подорожчання продуктів у самій Британії.

Відновлюється фізично кордон і в регіоні між Північною Ірландією та Ірландською Республікою. В цьому одна з основних проблем, чому не хочуть виходити з "жорстким сценарієм", адже бояться, що це спровокує спалах протестів і повстання ірландських сепаратистів. Відсутність кордону була однією з основних умов мирного договору між націоналістами та офіційним Лондоном", — наголосив Куса.

За даними британської аудиторсько-консалтингової компанії Ernst & Young, тільки банківський сектор втратить до 1 трильйона доларів через відтік активів. Це приблизно 10% від усіх банківських активів країни. Уповільнення ж економічного зростання країни в найближчі 15 років прогнозується на рівні 7,7%.

"По британській економіці вдарить досить сильно, особливо в перший час. Загалом проблеми будуть і в ЄС, підприємства і бізнес не готові до такого сценарію. Хоча на відміну від Лондона за останні 2 місяці Брюссель попередньо підготувався до такого варіанту розвитку подій", — пояснив Куса.

Євро в цій ситуації може помітно просісти, але "трауру" не буде. Вихід Британії з Союзу не став несподіванкою для інвесторів, тому фінансової паніки не очікується. На думку міжнародника Андрія Бузарова, крім "жорсткого сценарію" є ще ймовірність відтермінування Brexit на невизначений час.

"Це буде порушенням початкового договору, бо ЄС проти відтермінування. Тут дві колізії, з одного боку країни-ЄС проти відтермінування, з іншого — Лондон не може вийти через політичну кризу. Можемо отримати унікальну ситуацію, коли країна не може вийти, а ЄС просто виштовхує її. На сьогодні ще не зрозуміло, який варіант буде, хоча я схильний до його відтермінування. Можливо, він і почнеться, але це супроводжуватиметься невиразною політикою британського уряду", — вважає Бузаров.

Невизначеність полягає і в досить слабких позиціях правлячої Консервативної партії, яка може втратити підтримку виборців у разі повторних виборів. Їй на п'яти наступає Лейбористська партія на чолі з Джеремі Корбіном, яка також складно реагує на нинішню кризу.

Чим загрожує Україні?

Потенційну загрозу з боку Brexit для нашої країни можна оцінювати з двох позицій:

Політична: фокус уваги зміщується в бік внутрішніх проблем самого ЄС. Чим довше Лондон тягнутиме з виходом з організації, тим довше триватиме турбулентність. Важливо не забувати — це не загрожує повною втратою уваги з боку Європи до України.

Економічна: потенційно може вплинути на позиції євро. Але глобальних потрясінь для економіки України через Brexit не буде.

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