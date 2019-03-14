Брехня, фейки і провокації: в ЄС виступили з жорсткою заявою по Росії

Євро-середземноморська комісія (EuroMeSCo) аналітиків представила доповідь про інформаційну війну Росії в ситуації на Близькому Сході.

У документі описуються методи дезінформації, а також рекомендації щодо боротьби з ними. Відзначається, що інформаційна стратегія Москви спрямована на те, щоб "заплутати західну громадськість, посварити її лідерів і посіяти сумніви в тому, що насправді сталося в Сирії", повідомляє RT.

"Мета Росії — нав'язати російське трактування геополітичної ситуації на Близькому Сході і виступити в якості альтернативи Заходу", — сказано в документі.

Москва

На думку аналітиків, методи, які використовує РФ, доводять, що країна знаходиться у стані війни. При цьому, як наголошується, Москва "підтримує конфронтацію у міжнародних відносинах".

"На думку Москви, із закінченням холодної війни міжнародні норми не змінилися і ключовими факторами у відносинах між країнами повинні залишатися домінування і конфлікт", — повідомляється в документі.

Серед головних інструментів Кремля вказуються брехня, фейкові новини і підконтрольні ЗМІ.

Аналітики закликали викрити "байдужість Москви" до наслідків від дій у Сирії. На їхню думку, важливо показати суспільству відмінність західних методів боротьби з тероризмом від російських.

Кремлівська пропаганда очікувано піддає сумнівам такі висновки і наполягає на тому, що не стає на чийсь бік у конфлікті в Сирії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Палата представників конгресу США 12 березня прийняла чотири резолюції, що засуджують політику Кремля. Серед них — документ, що вимагає від Національної розвідки США підготувати три доповіді, в яких буде міститися оцінка намірів політичного керівництва Росії.

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