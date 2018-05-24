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"Брехлива історія": у Трампа відреагували на фейк про гроші Порошенка

1.8тЧитати новину російською

Особистий адвокат президента США Майкл Коен спростовує інформацію про те, що посередники президента України Петра Порошенка заплатили гроші для організації першої зустрічі з Дональдом Трампом у Білому домі.

"Ця історія абсолютно брехлива", - написав Коен у текстовому коментарі агентству Reuters, повідомляє УНІАН.

Зазначається, що Білий дім не відразу відреагував на запит агентства про надання коментарів.

Reuters зазначає, що в Адміністрації президента України спростували статтю ВВС і назвали поширені повідомлення на цю тему "кричущою брехнею, наклепом і фейком".

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Колишній мер Нью-Йорка Руді Джуліані, який нещодавно увійшов у команду особистих адвокатів Трампа, також прокоментував скандальні заяви, пише Business Insider.

Джуліані зазначив, що нічого не знає про виплату адвокату Трампа Майклу Коену за організацію зустрічі двох президентів, про яку повідомила телерадіокомпанія BBC. Але він додав, що у нього "немає причин не вірити" Коену, який заперечує цю інформацію.

"Платежі можуть бути легко доведені, тому було б нерозумно заперечувати це, якби це сталося", - сказав Джуліані. "І він (Коен) ніколи не реєструвався як іноземний агент. І наскільки я знаю, ніколи не виступав як такий", - додав він

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Порошенка анонсували нову зустріч із Трампом.

Особи
Дональд ТрампПетро Порошенко
Місце
США
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