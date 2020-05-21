Брехала під присягою? Спливли контакти експослині США в Україні Йованович із компанією Байдена
Колишня послиня США в Україні Марі Йованович мала контакти з представниками української газодобувної компанії Burisma Holdings, членом ради директорів якої був син ексвіцепрезидента США Джо Байдена Хантер.
Як пише JusttheNews.com, під час процесу щодо імпічменту президента США Дональда Трампа в жовтні 2019 року Йованович свідчила під присягою в Конгресі, що вона мало знала про Burisma і про роль Хантера Байдена в компанії.
Однак меморандуми Держдепартаменту США, які є в розпорядженні журналістів, показують, що посольство Йованович, включаючи саму послиню, брало участь в декількох дискусіях і зустрічах з Burisma.
Наприклад, Йованович була спеціально попереджена в електронному листі її першим заступником у вересні 2016 року про те, що Burisma найняла американську фірму Blue Star Strategies, щоб "реабілітувати репутацію" українського газу.
Посол також зустрічалася безпосередньо з представником Burisma в своєму офісі менш ніж за 45 днів до вступу Трампа на посаду президента США. Про цей контакт вона не згадала під час свого свідоцтва в Конгресі.
"Дискусії про Burisma в посольстві Йованович були настільки великими, що фактично вони заповнили понад 160 сторінок електронних листів, записок і кореспонденції тільки восени 2016 року", – йдеться в статті.
У число контактів входили:
докладний особистий лист, вручений Йованович одним з юристів Burisma у вересні 2016 року;
брифінг, проведений в тому ж місяці її співробітниками з питань Burisma;
запланована зустріч між послом і представником Burisma незадовго до кінця 2016 року, коли Адміністрація Барака Обами готувалася покинути свій пост.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У 2015 році, перед візитом Джо Байдена до Києва, тодішній посол США Джеффрі Пайєт виступив перед групою бізнесменів та інвесторів на конференції в Одесі і заявив їм, що українські прокурори захищають корумпованого власника енергетичної компанії, в якій працює син Байдена, Хантер, замість того, щоб переслідувати його за законом.
У 2016 році Джо Байден шантажував владу України відмовою в наданні $1 млрд кредитів. Його головною умовою для надання країні допомоги було звільнення тодішнього генпрокурора Віктора Шокіна, який займався розслідуванням Burisma.
3 квітня 2016 року п'ятий президент України Петро Порошенко підписав указ про звільнення Шокіна з посади генерального прокурора.
Пізніше Байден розповів, як завдяки його наполегливості в Україні за 6 годин звільнили генпрокурора.
У серпні 2017 року прокурор Дмитро Сус заявляв, що відразу після накладення ГПУ арешту на Burisma тодішньому генпрокурору Юрію Луценку подзвонили "зверху" з вимогою припинити ведення цієї справи.
У березні 2019 року Луценко розповів, що компанією Burisma володів колишній міністр охорони природи Микола Злочевський. Він відповідав за видачу дозволів на видобуток нафти і газу. Після подій 2014 року Генпрокуратура почала розслідувати можливі кримінальні порушення Злочевського, в тому числі компанії Burisma.
У липні 2019 року стало відомо, що компанія Хантера Байдена Rosemont Seneca Partners регулярно отримувала на свої рахунки гроші від Burisma.
Пізніше Трамп під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським тиснув на нього для початку розслідування проти компанії Burisma.
Оприлюднення цієї розмови стало причиною початку процедури імпічмена Трампа, однак президент США був виправданий.
19 травня 2020 року позафракційний нардеп Андрій Деркач оприлюднив матеріали, які нібито отримав від журналістів-розслідувачів. Файли датовані 2015-2016 роками. На них нібито Байден вимагає від Порошенка відправити у відставку Шокіна, а також змінити уряд в обмін на отримання траншу в $1 млрд.