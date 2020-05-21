Брехала під присягою? Спливли контакти експослині США в Україні Йованович із компанією Байдена

Колишня послиня США в Україні Марі Йованович мала контакти з представниками української газодобувної компанії Burisma Holdings, членом ради директорів якої був син ексвіцепрезидента США Джо Байдена Хантер.

Як пише JusttheNews.com, під час процесу щодо імпічменту президента США Дональда Трампа в жовтні 2019 року Йованович свідчила під присягою в Конгресі, що вона мало знала про Burisma і про роль Хантера Байдена в компанії.

Джо і Хантер Байдени та Марі Йованович

Однак меморандуми Держдепартаменту США, які є в розпорядженні журналістів, показують, що посольство Йованович, включаючи саму послиню, брало участь в декількох дискусіях і зустрічах з Burisma.

Наприклад, Йованович була спеціально попереджена в електронному листі її першим заступником у вересні 2016 року про те, що Burisma найняла американську фірму Blue Star Strategies, щоб "реабілітувати репутацію" українського газу.

Посол також зустрічалася безпосередньо з представником Burisma в своєму офісі менш ніж за 45 днів до вступу Трампа на посаду президента США. Про цей контакт вона не згадала під час свого свідоцтва в Конгресі.

"Дискусії про Burisma в посольстві Йованович були настільки великими, що фактично вони заповнили понад 160 сторінок електронних листів, записок і кореспонденції тільки восени 2016 року", – йдеться в статті.

У число контактів входили:

докладний особистий лист, вручений Йованович одним з юристів Burisma у вересні 2016 року;

брифінг, проведений в тому ж місяці її співробітниками з питань Burisma;

запланована зустріч між послом і представником Burisma незадовго до кінця 2016 року, коли Адміністрація Барака Обами готувалася покинути свій пост.

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