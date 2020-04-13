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14 квітня • оновлено в 00:09
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Бразилія відмовилася від препарату, яким лікують коронавірус в Україні

6.7т
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У Бразилії припинені клінічні випробування препарату хлорохіну від коронавірусу COVID-19, який використовують для лікування в Україні.

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У нього виявлена низка побічних ефектів, які можуть привести до летального результату, сказано в дослідженні, опублікованому на сайті medRxiv.

Смертельна побічка: Бразилія відмовилася від препарату, яким лікують коронавірус в Україні

Випробування були припинені після того, як у пацієнтів з COVID-19, які приймали підвищену дозу, розвинулися нерегулярні серцеві скорочення. Це збільшує ризик розвитку потенційно фатальної аритмії серця.

У дослідженні взяв участь 81 пацієнт, хворий на коронавірус. Половині з них п'ять днів давали 450 міліграм хлорохіну двічі на день, іншим підвищену дозу – 600 міліграм на день протягом 10 днів.

Вже через три дні у останніх помітили серцеві аритмії, а до шостого дня лікування померли 11 пацієнтів.

Під час лікування пацієнти також отримували препарати цефтриаксон і азитроміцин.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Місце
Бразилія
Тег
дослідження
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