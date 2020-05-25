Бразилія увірвалася в лідери антирейтингу за кількістю хворих коронавірусом (COVID-19). У країні зафіксували майже 364 тисяч випадків зараження, випередивши Росію – 345 тисяч. Найбільше хворих в США – 1 млн 687 тисяч.

В Європі Іспанія стала лідером антирейтингу – 283 тисячі. Далі йдуть Великобританія – 260 тисяч та Італія – 230 тисяч.

OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні COVID-19 заразилися 20 986 осіб. Померли 617 пацієнтів, одужали – 7 108.

Найбільше в світі летальних випадків зафіксовано в США, Британії та Італії.

Вчені знайшли докази витоку COVID-19 з лабораторії.

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05:58 – У США порівняли пандемію COVID-19 з катастрофою в Чорнобилі.

03:24 – У Туреччині за добу зафіксували 1141 новий випадок інфікування, 32 смерті і 1092 випадків одужання.

02:18 – Музеї у Ватикані після майже трьох місяців карантину офіційно відновлять свою роботу 1 червня. Всім відвідувачам повинні будуть проводити температурний скринінг, вхід дозволений тільки в масках. У будівлі повинен чергувати медик.

01:51 – Комедійний ведучий Майкл Щур (Роман Вінтонів) розгромив аферистів, які продають українцям непрацюючі "блокатори вірусів".

00:18 – У Донецькій області за добу виявили 5 нових випадків коронавірусу (загальна кількість – 148 осіб).