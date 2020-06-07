Пока пишутся эти строки, человечество преодолеет рубеж в 7 млн зараженных коронавирусом. Если быть точным, то прямо сейчас это значение составляет 6 999 935 человек и в общем, в мировом масштабе, пандемия вышла на свои максимальные обороты. Просто центр пандемии сместился из Китая сначала в Европу, а теперь – в США и Бразилию.

Скорее всего, по основным показателям, никто не сможет перегнать США, даже набирающая обороты Индия. Тем не менее, самым неожиданным оказался стремительный проход в лидеры по количеству зараженных Бразилии.

По этому показателю страна, в которой “очень много диких обезьян”, обогнала даже РФ. И вот у руководства Бразилии сдали нервы. Дойдя до показателя почти в 700 тыс. человек, руководство страны решило сказать "хватит" и в конце концов – начать решительную борьбу с эпидемией.

Вероятно, в ближайшие дни там будет наблюдаться лютый спад статистики и все это – благодаря настойчивым и решительным действиям лично президента страны Жаира Болсонару и конечно же – министерство здравоохранения.

В самом деле, за последние несколько недель рост всех показателей эпидемии был настолько стремительным, что следовало применять экстренные меры. Нам попадались описания того, насколько велика смертность вдали от столицы, в городах Амазонки, в частности, в городе Манаус. Количество покойников настолько превышает возможности похоронных бюро и кладбищ, что возникают натуральные пробки и очереди. В связи с этим введены жесткие ограничения на количество желающих принять участие в мероприятиях по проводам покойника в мир иной.

В общем, если по числу зараженных страна укрепилась на втором месте, то по количеству погибших, со своими 36 тыс покойников, Бразилия пока занимает второе место после абсолютного лидера – США и идущей на втором месте, с 40 тыс покойников – Великобритании, давно оставив позади Италию, Францию и Испанию.

В такой ситуации правительство решилось на крайние меры и закрыло большую часть статистики, относительно эпидемии.

"Минздрав Бразилии принял решение не публиковать данные об общем числе подтвержденных случаев заражения и умерших от коронавируса в стране, а также не давать общую информацию о распространении инфекции по бразильским регионам".

И действительно, кому она нужна эта статистика? Китай, например, директивно решил, что уже хватит вот этого всего и остановил статистику на 80 тыс человек, давая минимальный прирост в дальнейшие месяцы. Наверное, когда принималось это решение, в Пекине казалось, что и так уже слишком большие значения показаны миру, и они намного превышают то, что есть во всем мире, вместе взятом. Кто же мог предположить, что спустя несколько месяцев, ежедневный глобальный прирост зараженных будет намного превышать то, что Китай показал как результат эпидемии за полгода.

Этот ход говорит вот о чем. Правительство Бразилии оказалось абсолютно беспомощным перед лицом угрозы. Оно не смогло принять адекватных мер, чтобы остановить или хотя бы замедлить катастрофу. Но как и в большинстве других стран, показавших такие страшные результаты, ни одно первое лицо не признало своих ошибок или некомпетентности и не подало в отставку. Но Болсанару решил этот вопрос радикально, просто закрыл статистику и все тут. Парень справился с вирусом не поголовным тестированием, не лечебным препаратом, не вакциной, а собственным указом, который засекретил данные. Где-то уже такое было.